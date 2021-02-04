В Сумах патрульные остановили водителя маршрутки под кайфом Об этом сегодня, 15 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил представитель управления патрульной полиции в Сумской области.

По его словам, за прошлую неделю было зафиксировано 277 нарушений Правил дорожного движения, из них 9 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, был выявлен один водитель маршрутки, который был с явными признаками наркотического опьянения. По нему был составлен административный протокол по ст. 130 КуоАП. Также у него был изъят бумажный сверток с веществами растительного происхождения. Сейчас продолжается досудебное расследование.