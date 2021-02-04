Кто в Сумах чаще всего умирает от коронавируса? Статистику предоставила сегодня, 15 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии начальник горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, чаще всего умирают пациенты в возрасте 70-74 года – таких 20% или 52 человека, 65-69 лет - 42 человека или 16,2%, 60-64 года - 41 человек или 15,8%, 80-84 года – 35 или 13,4%.