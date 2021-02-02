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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:35870

На Сумщине фермер вылил несколько тонн свиных фекалий на обочину дороги?

Жить в селе Люджа, особенно тем людям, которые имеют жилые дома неподалеку фермы, становится просто невыносимо. Им отравляет жизнь ужасный запах из местного свинарника, владельцем которого является предприниматель Александр Сливкин.

Об этом сообщается на странице Тростянецкого горсовета, куда пожаловалась местная жительница.

«Зимой, еще полбеды - морозная погода немного подавляет вонь, а летом, когда фермер начинает откачивать нечистоты и вывозить все не на подпитку полей - хоть противогаз надевай, говорят люди.

- Свиноферма, которой владеет Александр Сливкин, находится почти в центре села Люджа, за домом культуры. К крайнему жилому дому не более 50 метров. Еженедельно от 5 до 10 раз трактор Т-150 с бочкой возит с фермы фекалии и выливает на поля. При этом, из бочки часть нечистот просачивается прямо на дорогу, запах стоит ужасный.

Рельеф местных полей неровный, поэтому жидкие фекалии собираются в одном месте, а потом могут попадать со сточными водами в колодцы, - рассказывает сельский староста Люджанского старостата Виталий Клименко. - Но и это еще не все.

3 февраля на трассе Тростянец - Ницаха трактор с бочкой, который принадлежит Сливкину, вылил сразу несколько десятков тонн нечистот прямо на обочину дороги. Снег стоял весь черный от вылитой мочи. Пассажиры рейсового автобуса, который следовал по своему маршруту, ощутили на себе страшный смрад...

К Александру Сливкину селяне обращались много раз, что так нельзя, что рядом живут люди, которым просто нечем дышать от такого «соседства» с его хозяйством. Но у него на все один ответ: «Я занимаюсь фермерской деятельностью, и ничего сюда вмешиваться».

Однако, как выяснилось, не одним только люджанам отравляет жизнь А. Сливкин. Достается от него и жителям Смородино. Местная жительница Анна Викторовна Шимко на днях обратилась в городской совет с заявлением, и вот что рассказала:

- Мы с мужем и ребенком проживаем в окрестностях Смородинского микрорайона, рядом находятся поля в обработке фермера Александра Сливкина. Если говорить откровенно, то хоть продавай дом и беги оттуда - жить в той местности стало просто невозможно, - жалуется женщина. - Все началось прошлой весной. Фермер Сливкин начал вывозить нечистоты из своего хозяйства и разливать по всему периметру поля. С нашего двора весь этот процесс хорошо видно.

Бочка с фекалиями приезжает два-три раза в месяц. Вонь просто сбивает с ног, особенно, когда ветер подует в нашу сторону. Этой осенью мы едва смогли выкопать картофель - мочевина начала испаряться и аммиачный запах просто врезался в глаза.

О том, чтобы открыть окна дома летом - не может быть и речи. Кстати в доме, мебель пропитывается этим смрадом.

Я обращаюсь к руководству Тростянецкой громады и местным депутатам с просьбой рассмотреть мое обращение и хоть как-то повлиять на ситуацию. Потому что мы люди, мы хотим нормально жить, а не задыхаться от вони!», - говорится в сообщении.

Общество
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