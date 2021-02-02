На Сумщине взорвался газовый котел: разрушен жилой дом

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством Конотопского районного управления полиции и пожарные.
Предварительно установлено, что 38-летний местный мужчина пытался зажечь газовый котел, которым пользовался два года. В результате чего произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
Взрывом разрушен жилой дом. Мужчину с термическими ожогами госпитализировали в Конотопскую ЦРБ.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.