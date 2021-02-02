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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:03151

Долями переселенців на Сумщині опікується служба зайнятості

Якщо на початку конфлікту на сході країни люди шукали переважно тимчасову роботу, нині ж ідеться про необхідність тривалого працевлаштування.

«Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб – одне з пріоритетних завдань служби зайнятості, бо можливість працевлаштуватися і заробляти собі на життя – один із факторів для повноцінної інтеграції переселенців до нових громад. Якщо на початку конфлікту люди шукали переважно тимчасову роботу, нині ж ідеться про необхідність тривалого працевлаштування і тут чи не найактуальнішою проблемою є дисбаланс між заявленими роботодавцями вакансіями та спеціальностями, які мають внутрішньо переміщені особи», - прокоментував ситуацію директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

За словами посадовця, протягом 2020 року  послуги Сумської обласної служби зайнятості отримували 264 внутрішньо переміщених особи, що отримали довідку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», з них 220 осіб мали статус безробітного, з яких 53 працевлаштовано за сприяння служби зайнятості.

Попитом користувалися такі послуги служби зайнятості, як громадські та інші роботи тимчасового характеру, професійне навчання та перенавчання на базі Сумського центру професійно-технічної освіти.

На сьогодні статус безробітного мають 88 внутрішньо переміщених осіб, з них 64 чоловіки отримують допомогу по безробіттю, середній розмір якої становить  2 344 грн.

За віковими ознаками найбільший відсоток припадає на осіб старше 45 років (41%), до 45 років  – 31%, до 35 років - 28%. Щодо освітньої структури, то 47% внутрішньо переміщених осіб  з вищою освітою, 39% з професійно-технічною, 14% з початковою та середньою освітою.

Безробітними з числа переселенців є, у переважній більшості, представники жіночої статі (78%).

Тож, особам з числа ВПО, які звертаються до обласної служби зайнятості, надається повний комплекс соціальних послуг: пошук прийнятної роботи, інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням, сприяння підприємницькій ініціативі тощо.

Общество Вакансія
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