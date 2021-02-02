В Сумах руководителя госпредприятия признали виновным в совершении админнарушения, связанного с коррупцией Сумской областной прокуратурой доказан в суде факт совершения исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия правонарушения, связанного с коррупцией.

Установлено, что указанный чиновник неоднократно издавал приказы, которыми премировал самого себя на сумму около 30 тыс. грн. При этом должностное лицо не сообщило о наличии у него реального конфликта интересов непосредственного руководителя, как того требует действующее законодательство. По данному факту составлен 2 административных протокола и направлено в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время суд завершил рассмотрение административных протоколов и признал и. о. директора предприятия виновным по ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На указанное лицо наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3 тыс. 400 грн. Сумской апелляционный суд оставил это решение без изменений, поэтому оно вступило в силу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.