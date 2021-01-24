Кролевчанці призначили дворічну державну стипендію Президента України Відповідно до указу Президента України №42/2021 «Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва» КАЛМИКОВІЙ Раїсі Іванівні, 1951 року народження, майстрові художнього ткацтва призначено дворічну державну стипендію.

Нагадаємо, Раїса Іванівна КАЛМИКОВА у 2020 році удостоєна звання Заслуженого майстра народної творчості України, з 2005 року є членом Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Закінчила у 1976 році Київський текстильний технікум). Працювала 1977–2006 майстром виробничого навчання ткацького відділу Кролевец. ПТУ № 23. Учасниця обласних та Всеукраїнських, Міжнародних художніх виставок. Авторка декоративних панно, рушників, серветок, скатертин.

За своє трудове життя Раїса Іванівна виплекала багатьох ткаль, передала їм свій художній хист та досвід. А також стала творцем багатьох знакових шедеврів художнього ткацтва, повідомляє Кролевецька міська рада.