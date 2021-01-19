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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчане с «бронзой» в эстафете на чемпионате Европы по биатлону

Сегодня, 31 января, в последний день чемпионата Европы по биатлону двое сумчан помогли сборной Украины завоевать «бронзу» в смешанной эстафете.

Смешанная эстафета на Открытом чемпионате Европы в польском Душники-Здруй была последним шансом завоевать медаль для тех, кто до последнего соревновательного дня оставался недоволен результатами своих выступлений на турнире, пишет biathlon.com.ua.

На первом этапе за украинскую команду довольно уверенно провела стартовый отрезок Ирина Петренко. На огневых рубежах, правда, пришлось по одному разу использовать запасные патроны – и это были первые промахи Иры на этом чемпионате. Зато на последнем круге Петренко отработала максимально! По ходу она отыграла пять секунд отставания от лидеров и передала эстафету седьмой, уступая первой позиции шведки Элизабет Хогберг 14 секунд.

На этом же этапе фурор произвела 17-летняя словенка Лена Репинч! Отработав стрельбу с одним запасным патроном, она на последнем круге даже половину дистанции провела лидером. Но сил на завершающий километр немного не хватило, и Реинч немного пропустила вперед Хогберг.

Сумчанка Вита Семеренко, стартовавшая второй в украинской команде, 14-секундное отставание отыграла уже за первый круг! На лежке, правда, снова подвел последний выстрел – пятую мишень Вита закрыла только с третьей попытки. Ситуация повторилась на втором круге – на дистанции Семеренко отыгрывала секунды, но стойку отработала с тремя промахами. А вот на третьем круге такой резвости в ногах Виты уже не было, и здесь уже ни время, ни позиции отыграть не получилось – женскую часть смешанной эстафеты наша команда завершила девятой, уступая лидерам уже 34 секунды.

Феноменальный этап провела норвежка Аасне Скреде! Скандинавская команда, казалось, затерялась в глубинах промежуточного протокола, после того как на первом этапе Эмили Калкенберг, и без того не блиставшая скоростью, ушла на штрафной круг. Но Скреде не просто вернула Норвегию в борьбу – она за свой этап отыграла 43 секунды отставания и еще привезла своим мужчинам шесть секунд преимущества над соперниками! Дальше плотной группой к экватору гонки пришли Россия, Германия и Австрия.

Сумчанин Богдан Цымбал, открывавший мужскую часть нашего микста, сразу ринулся в погоню и за третий этап кардинально изменил ход гонки для нашей команды! На своем этапе Богдан показал абсолютно лучшее время – все соперники были медленней на 15 секунд и больше! Отработав два рубежа всего с одним запасным патроном, Цымбал переместил команду с девятого места на третье! В 15-ти секундах впереди эстафету передал Эрленн Бьонтегоор, а ровно посередине между норвежцем и украинцем оказался немец Доминик Шмук.

Артему Приме второй день подряд пришлось бежать гонку преследования за медалью ) И миссия оказалась выполнена, пусть и не с таким впечатляющим исходом, как вчера. Уж слишком мощно провел за Норвегию заключительный этап Сиверт Гуттом Баккен, не оставивший соперникам ни малейшего шанса. До Филиппа Наврата также дотянуться не удалось – немец на огневых рубежах был более удачлив, чем украинец – один промах против двух. Но бронзу Прима не упустил, что с учетом старта гонки – тоже успех!

Таким образом, на Открытом чемпионате Европы сборная Украины завоевала полный комплект медалей, разделив 4-5 места в общекомандном зачете со сборной Германии. Выиграли же командную борьбу Латвия и Польша, имеющие в активе по два золота, а наиболее богатый медальный урожай – у Норвегии: 1 золото, 3 серебра и 3 бронзы.

Теперь все взгляды мирового биатлона устремлены в Поклюку. Девять дней отдыха – и в Словении стартует главный старт сезона, чемпионат мира.

Смешанная эстафета

1. Норвегия (1+7)  1:01:23,7

2. Германия (0+7)  +30,7

3. Украина (0+10)  +52,5

4. Литва (0+5)  +1:02,4

5. Италия (0+10)  +1:14,4

6. Австрия (0+3)  +1:14,5

Спорт
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