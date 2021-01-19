На Сумщине патрульные помогли водителю грузовика выбраться из снежной ловушки (видео) Сегодня утром патрулируя автодорогу Н 12 «Сумы – Полтава» в селе Климентово, экипаж стражей порядка обнаружил грузовой автомобиль, который стал заложником снежного плена.

Инспекторы оперативно разыскали спецтехнику, водитель которой согласился помочь. Уже через несколько минут водитель грузовика смог самостоятельно продолжить движение. Будьте внимательны, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД.