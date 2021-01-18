На Сумщине ТИК получила все протоколы по выборам Конотопского городского головы

Об этом рассказала ее глава председатель Оксана Езерская, пишет Суспільне.
Местная ТИК пошла на технический перерыв. Начнет работу 26 января утром. Заместитель главы Конотопской городской ТИК Оксана Довгопол в телефонном разговоре сказала, что выборы состоялись. Озвучат результаты они тогда, когда все пересчитают, и протокол будет подписан всеми членами комиссии.
На повторные выборы Конотопского городского головы 24 января пришли 30,8% избирателей. По предварительным данным от общественного движения «Чесно» лидирует Артем Семенихин, которого уже избирали мэром в 2015 году.
О проблемах, которые должен решить новая власть города Суспільне спросило у кандидата исторических наук Григория Старикова.
«У Конотопа вызов будет такой, какой и стоял. Это договоренность городского головы и депутатского корпуса для того, чтобы принимались решения. В первую очередь это стратегия развития территориальной громады Конотопа. Также - сотрудничество с прилегающими громадами, в первую очередь - с Поповкой. Это обновление их коммунального транспорта. Также - полигон, то есть у них его фактически нет, он переполнен, и территории, где его разместить сейчас на территории Конотопской громады практически нет. Так же отстойники спиртзавода Поповки - это тоже экологическая проблема значительного веса», - сказал кандидат исторических наук Григорий Стариков.
По его словам, будет ли развиваться Конотоп, зависит от сотрудничества мэра и депутатского корпуса.
«Потому что есть большая угроза, что это будет вариант, который был и до этого, и то, что было в городе Глухове и, в принципе, это будет не развитие, а концентрация отсталости. Но шансы у Конотопа очень неплохие», - отметил он.