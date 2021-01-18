«Убытки, отсутствие покупателей и штрафы» - каким был строгий карантин для сумских предпринимателей Каким был первый рабочий день для продавцов непродовольственных товаров, как пережили жесткий карантин и что покупали сумчане в первый день после локдауна.

Анна Котенко в торговле - 5 лет, продает цветы. Имеет лавку на одном из сумских рынков. Сегодня у нее - подарочная пленка и пустые вазоны. Женщина говорит, что перед январским локдауном пришлось распродавать цветы по сниженной цене, а оставшиеся цветы пришлось выбросить.

«Большие убытки, большие. Потому цветы, вы сами понимаете, пропадают, вянут, поэтому мы все это уценили, Распродали, закрылись, были дома. Сейчас мы убираем и сейчас свеженькие будем привозить цветы», - говорит предпринимательница.

Она также рассказала, что, несмотря на три недели простоя, цену на цветы увеличивать не планирует. «У людей и так денег не хватает. Если раньше покупали большими охапками цветы, то сейчас - три, пять, семь - и все», - говорит Анна.

Неподалеку на этом рынке Виктор продает сантехнику. Не уверен, что удержит цены на том же уровне.

Продавщица Нина Ивановна - пенсионерка, также работает на рынке. Закупать новый товар пока не планирует, потому что и то, что есть, продается трудно. «Человека и так нет на рынке, чтобы что-то продать, надо снижать цену. Бижутерия не слишком идет, потому что сейчас не сезон на нее, а носки берут», - говорит Нина Ивановна.

В палатке предпринимателя Евгения Комарова - электроника, инструменты, мелкие вещи. Продавец говорит - локдаунских убытков не понес.

За время январского локдауна по городу Сумы полиция составила 78 админпротоколов по статье «Нарушение карантина людей». Об этом сообщил Владимир Кузьменко, специалист отдела коммуникации Нацполиции Сумщины.

«По ч. 1 этой статьи было 19 протоколов, по ч.2 - 59 протоколов. Часть первая касается субъектов хозяйствования, то есть нарушения в работе предпринимателей, а 59 - людей, это было штрафование за игнорирование карантинных мероприятий, неношение масок и т.п. По Сумской области по ч. 1 - 71 протокол и по ч. 2 - 754 протокола», - сказал Кузьменко Суспільному.