Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:27257

В Шостке снова прошел тарифный протест

Сегодня, 25 января, в Шостке состоялся очередной митинг против «драконьих» (как выразились сами митингующие) тарифов.

Шосткинцы собрались под стенами городского совета.

Большинство присутствующих - пенсионеры. Люди уверяют, что не является сторонниками какой-либо политсилы. На митинг собрались в рамках всеукраинской акции протеста. Таким образом люди показывают, что настроены добиться своего - снижение тарифов.

«Я пенсионерка, пенсия у меня 3260 грн. Но принесли мне платежку 1660, это только за отопление. Всего же за коммуналку заплатила 2500. Мне приходится подрабатывать, чтобы выжить».

«Я плачу за отопление 1600 грн, а батареи едва теплые!», - кричали из толпы.

Большинство собравшихся - участники предыдущих митингов, которые накануне состоялись в Шостке. Требования протестующих остаются неизменными: снизить тарифы, или по крайней мере обосновать повышение цен на коммуналку. Также шосткинцы требуют передать в собственность общины местную ТЭЦ. При этом предприятие должно погасить миллионные долги. Правда, как этого добиться, пока никто понимает.

Конкретные ответы на свои вопросы люди ожидают услышать на ближайшей сессии городского совета. Хотят увидеть на ней всех поставщиков коммунальных услуг. В первую очередь, представителей ШП «Харьковэнергоремонт». Сессию анонсировано на 5 февраля.

В конце митинга люди собрали подписи тех, кто пришел на протест впервые. Их отнесут в городской совет.

Также прозвучало предложение собирать в каждом доме подписи тех, кто не смог прийти на митинг, но также поддерживает идеи протестующих, пишет Шостка.инфо.

Экономика

Новости

На Сумщине 101 новый случай заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:54
Коронавирус подхватили 2 студента и 6 педагогов Сумщины
Сегодня 15:52
В Ахтырке полицейский спас мужчину, у которого случился приступ эпилепсии
Сегодня 15:49
В Шостке снова прошел тарифный протест
Сегодня 15:27
Кролевецкая центральная новогодняя елка станет «матерью» тысячам новых деревьев
Сегодня 14:59
В Конотопе спасатели оказали помощь бабушке
Сегодня 14:52
В Сумах спасатели оказали помощь пожилой женщине
Сегодня 14:50
Прокуратура настаивает на содержании под стражей для подозреваемого в разбойном нападении на семью предпринимателя
Сегодня 14:40
У сумчанки украли мобилку в магазине
Сегодня 14:38
За выходные в Сумах произошло 9 ДТП
Сегодня 14:03
На Сумщине объявили штормовое предупреждение
Сегодня 13:51
В Сумах в один день пройдут сессии горсовета и облсовета
Сегодня 13:48
view counter

Статьи

Как выбрать электрочайник?
Сегодня 13:50
Статистика коронавируса на Сумщине снижается: локдаун помог?
Сегодня 12:42
Досаждают насекомые-вредители? Не обойтись без инсектицидов
Вчера 21:33
Як змінити постачальника газу
22.01.2021 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
22.01.2021 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
18.01.2021 12:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Ще по одній (Томас Вінтерберг, 2020)
Ще по одній (Томас Вінтерберг, 2020)
Кино Планета Кіно
20.45; с 28.01 - 20.00
Диво-жінка 1984 (Петті Дженкінс, 2020)
Диво-жінка 1984 (Петті Дженкінс, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 18.00; 20.15; с 28.01 - 17.45
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кіно
10.00
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кіно
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кіно
20.40
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.