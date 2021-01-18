В Шостке снова прошел тарифный протест Сегодня, 25 января, в Шостке состоялся очередной митинг против «драконьих» (как выразились сами митингующие) тарифов.

Шосткинцы собрались под стенами городского совета.

Большинство присутствующих - пенсионеры. Люди уверяют, что не является сторонниками какой-либо политсилы. На митинг собрались в рамках всеукраинской акции протеста. Таким образом люди показывают, что настроены добиться своего - снижение тарифов.

«Я пенсионерка, пенсия у меня 3260 грн. Но принесли мне платежку 1660, это только за отопление. Всего же за коммуналку заплатила 2500. Мне приходится подрабатывать, чтобы выжить».

«Я плачу за отопление 1600 грн, а батареи едва теплые!», - кричали из толпы.

Большинство собравшихся - участники предыдущих митингов, которые накануне состоялись в Шостке. Требования протестующих остаются неизменными: снизить тарифы, или по крайней мере обосновать повышение цен на коммуналку. Также шосткинцы требуют передать в собственность общины местную ТЭЦ. При этом предприятие должно погасить миллионные долги. Правда, как этого добиться, пока никто понимает.

Конкретные ответы на свои вопросы люди ожидают услышать на ближайшей сессии городского совета. Хотят увидеть на ней всех поставщиков коммунальных услуг. В первую очередь, представителей ШП «Харьковэнергоремонт». Сессию анонсировано на 5 февраля.

В конце митинга люди собрали подписи тех, кто пришел на протест впервые. Их отнесут в городской совет.

Также прозвучало предложение собирать в каждом доме подписи тех, кто не смог прийти на митинг, но также поддерживает идеи протестующих, пишет Шостка.инфо.