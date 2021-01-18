В Ахтырке полицейский спас мужчину, у которого случился приступ эпилепсии Полицейский Борис Педченко спас человеку жизнь благодаря мгновенной реакции и своевременно оказанной первой домедицинской помощи.

Об этом "Роксолане макси" сообщил Александр Хатько:

"Герои среди нас!!! Сегодня я стал свидетелем события, которое жутко даже вспоминать! На ул. Фрунзе произошла беда с жителем нашего города, у которого начался приступ эпилепсии.

Случайные свидетели не покинули человека в беде. Первой на помощь подбежала женщина (к сожалению, не знаю ее фамилию) и молодой человек, который, не поддаваясь панике, быстро начал оказывать первую помощь беспомощной человеку.

Впоследствии приехал экипаж «скорой», который забрал больного в карету!

Искренне желаю здоровья потерпевшему и выражаю безграничную благодарность неравнодушным!!!

Имя мужчины я узнал, это оказался работник полиции Ахтырка Педченко Борис!!! Уважаемый Борис, огромное Вам спасибо!!! За вашу человечность и профессиональные навыки!!!!!!»"