Тростянецкие депутаты хотят забрать леса у "Облагролеса" Сегодня, 15 января, городские депутаты, в ходе сессионной работы, обратились к Сумскому облсовету о передаче лесов и земель лесного фонда в коммунальную собственность Тростянецкой городской территориальной громады.

Заммэра Светлана Миняйло, которая докладывала по данному вопросу, подчеркнула, что соответствующее обращение вызвано тем, что территория Тростянецкой громады значительно увеличилась. К ней присоединились 14 бывших сельских советов. Следовательно, теперь громада может похвастаться большим количеством земель лесного фонда, но ими сейчас занимается «Агролес».

Когда начали просматривать кадастровые карты, выяснили, что очень многие из этих земель уже много лет находятся в коммунальной собственности не города, не сел, а почему-то именно Сумского областного совета.

Принимая во внимание то, что еще в декабря 2017 года было создано коммунальное предприятин «Тростянецкое коммунальное лесное хозяйство», руководство громады убеждено, что нужно, чтобы эти леса и земли под ними были переданы в дальнейшее управление по совместной собственности областного совета к лесному фонду Тростянецкой громады.

Поэтому соответствующее обращение и направили в Сумы.