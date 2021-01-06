Сумщина на втором месте в Украине по дешевизне аренды квартир Дешевле всего в Украине снять однокомнатную квартиру в Луганской области – 2 173 грн, на Сумщине – 2 215 грн, в Ивано-Франковской обл. – 2 423 грн.

Самая дорогая аренда жилья в Киеве. Так, в прошлом году снять однокомнатную квартиру стало на 5,5% дороже, чем в предыдущем. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, пишут Українські новини.

Лидеры в Украине по дороговизне аренды: Киев – 7 624 грн, Одесская обл. – 5 029 грн, Харьковская область – 4 862 грн.

В 2020 году по сравнению с 2019 г. средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева выросли на 13,4 %, или на 3 680 грн., до 31 238 грн./кв. м.

В 2020 году по сравнению с 2019 г. средние цены на жилье на вторичном рынке недвижимости столицы выросли на 27,6 %, или на 9 279 грн., до 42 846 грн./кв. м.