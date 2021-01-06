На Сумщине за убийство сожительницы дали 8,5 лет Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 41-летнего мужчины, который лишил жизни свою сожительницу.

Напоминаем, что гражданские супруги проживали в с. Некрасово Глуховского района, где и произошла трагедия. По словам односельчан, мужчина был агрессивным и часто бил свою жену. После очередной ссоры 5 мая 2019 года он нанес своей жене кулаком в лицо около 6 ударов. Потерпевшая об указанном факте никому не сообщила и уже через два дня мужчина снова набросился на нее с кулаками. Женщина упала на диван и головой ударилась о деревянную спинку. К медикам она обратилась только на третий день после этого избиения. Врачи зафиксировали у 49-летней пациентки тяжелые телесные повреждения, от которых она 12 мая умерла.

В суде мужчина свою вину отрицал, утверждал, что он не бил женщину, а это сделал другой, с которым у нее были отношения. Однако доказательств в подтверждение его вины собрано достаточно. По приговору суда обвиняемого приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы (ч. 2 ст. 121 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.