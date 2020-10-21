В Украине увеличилось количество заражений COVID-19 среди детей

По его словам, всего за время эпидемии в нашей стране COVID-19 подтвердили у 62 333 детей.
С ноября показатель заболеваемости вырос.
“За все время пандемии в Украине заболели 62 333 ребенка. При этом в ноябре этот показатель составлял 3,1% от общего количества заболевших. А в декабре процент детей, которые заболели COVID-19, вырос аж до 5,9%”, – отметил Степанов.
Глава МОЗ напомнил, что обычно дети болели бессимптомно, но в последнее время чаще наблюдается возникновение симптомов.
“Это тенденция, которая наблюдается во всем мире. COVID-19 стал чаще поражать наших детей. Они стали чаще болеть. Более того, чаще болеть с проявлением симптомов. Обычно дети в начале эпидемии болели бессимптомно. А сейчас уже с симптомами, в том числе есть и течение болезни, которое нуждается в госпитализации”, – заявил министр.
В связи с этим Степанов подчеркнул, что в случае, если дети сейчас вернутся к обучению в школах - еще до конца локдауна, это приведет к росту случаев инфицирования.
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