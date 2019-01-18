Японским близнецам исполнилось 107 лет

На момент фиксации рекорда, 1 сентября 2021 года, им было по 107 лет и 300 дней, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Сестры родились 5 ноября 1913 года в семье из 13 человек на острове Седо. Они рассказывают, что в школьные годы были жертвами буллинга. После женитьбы близняшки начали жить раздельно — на расстоянии 300 километров друг от друга. Виделись они довольно редко, только по праздникам и на похоронах близких. В возрасте 70 лет вместе ездили в паломничество.
Сейчас сестры живут в разных домах престарелых. Из-за карантинных ограничений они не смогли получить свой сертификат Книги рекордов Гиннесса лично, потому награду им отправили почтой.
Японцы часто ставят рекорды долголетия. Например, старейший из ныне живущих людей — японец, которому 118 лет.
Источник: mayak.org.ua
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