Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он отметил, что ближайшее к красному уровня сегодня западные области Украины, так, как это было и в 2020, и в 2021 годах. Речь идет о Черновицкой, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
Чтобы установить "красный" уровень эпидемической опасности, область должна несколько дней подряд превышать один или два показателя, которые определены в постановлении Кабмина, отметил Ляшко.
"Красный" уровень и "оранжевый" устанавливаются комиссией ТЭБ и ЧС для определенного региона, не устанавливаются одновременно. "Желтый" уровень устанавливается на территории всей страны одновременно ", - отметил он.
В зеленый уровень регион может выйти только тогда, когда 7 дней подряд будут индикаторы, соответствующие "зеленому" уровню.
Что запрещено в "красной зоне":
В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
Источник: bagnet.org
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