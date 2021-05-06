Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что ближайшее к красному уровня сегодня западные области Украины, так, как это было и в 2020, и в 2021 годах. Речь идет о Черновицкой, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Чтобы установить "красный" уровень эпидемической опасности, область должна несколько дней подряд превышать один или два показателя, которые определены в постановлении Кабмина, отметил Ляшко.

"Красный" уровень и "оранжевый" устанавливаются комиссией ТЭБ и ЧС для определенного региона, не устанавливаются одновременно. "Желтый" уровень устанавливается на территории всей страны одновременно ", - отметил он.

В зеленый уровень регион может выйти только тогда, когда 7 дней подряд будут индикаторы, соответствующие "зеленому" уровню.

Что запрещено в "красной зоне":

- работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,

- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,

- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Источник: bagnet.org