Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:5593

В Украине запретят рекламу лекарств

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров ввести мораторий на рекламу лекарств в средствах массовой информации до 1 января 2024 года.

Об этом говорится в указе Президента №369 от 18 августа 2021 года, передают Українські Новини.

"Обеспечить принятие мер по минимизации вредного воздействия самолечения на здоровье, в частности, путем установления до 1 января 2024 года моратория на распространение в теле-, радиопередачах, средствах массовой информации любых сведений рекламного характера о лекарственных средствах, медицинских изделиях, методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации", — говорится в нем.

Также Президент поручил Кабмину обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств, избежать полипрагмазии путем назначения рецептурных лекарственных средств исключительно на основании соответствующих медико-технологических документов.

Общество Мараторий Реклама
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На вулицях і у маршрутках Сум з’явилась реклама з нецензурною лайкою
13.05.2021 23:10

На вулицях і у маршрутках Сум з’явилась реклама з нецензурною лайкою

Реклама з нецензурною лайкою з’явилася на вулицях і у маршрутках Сум. Чи не порушує вона закону – це з’ясовує держпродспоживслужба....

В Сумах разрешили установить световые табло в центре города
28.07.2020 10:52

В Сумах разрешили установить световые табло в центре города

Сегодня, 28 июля, на заседании исполкома приняли решение о размещении в центре Сум нескольких световых экранов....

Сумского маршрутчика оштрафовали за непрозрачную рекламу
28.02.2020 11:43

Сумского маршрутчика оштрафовали за непрозрачную рекламу

Второй апелляционный административный суд подтвердил законность проведенного мероприятия государственного контроля и примененных штрафных санкций к перевозчику в размере 13566 грн....

В сквере «Счастья» хотят установить рекламное табло?
21.01.2020 17:50

В сквере «Счастья» хотят установить рекламное табло?

Сегодня, 21 января, на заседании исполкома Сумского горсовета рассматривали вопрос о разрешении рекламы на улицах города....

В Ахтырке оштрафовали предпринимателей за рекламу пива
19.11.2019 14:59

В Ахтырке оштрафовали предпринимателей за рекламу пива

Специалистами отдела контроля за рекламой управления защиты прав потребителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области в октябре текущего года был...

Новости

На Сумщине еще 48 человек подхватили коронавирус
Сегодня 09:00
Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності
16.08.2021 15:21
На Сумщине после ливня разваливается мост
Сегодня 19:14
В Сумах в результате ДТП травмированы два человека
Сегодня 17:49
"Праздник на костях": в Конотопе День Независимости отпразднуют на месте бывшего концлагеря
Сегодня 17:46
Департамент инфраструктуры Сум хочет снять мультик про мусор
Сегодня 17:36
Сумских чиновников массово сгоняют на День Независимости
Сегодня 17:28
Сумчанка презентовала книгу для юних читачів «Держатель козацького скарбу»
Сегодня 17:08
Липоводолинский «Альянс» узнал соперника в Кубке Украины
Сегодня 16:55
Житель Сумщины получил 3 года лишения свободы за грабеж во Львове
Сегодня 16:40
Сумской департамент инфраструктуры купил самые дорогие урны
Сегодня 16:26
На Сумщине построят мост через Сулу
Сегодня 15:59
view counter

Статьи

Особенности выбора бокалов для пива
Сегодня 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
Сегодня 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
Сегодня 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
Сегодня 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
Вчера 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.