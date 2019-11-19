В Украине запретят рекламу лекарств

Об этом говорится в указе Президента №369 от 18 августа 2021 года, передают Українські Новини.
"Обеспечить принятие мер по минимизации вредного воздействия самолечения на здоровье, в частности, путем установления до 1 января 2024 года моратория на распространение в теле-, радиопередачах, средствах массовой информации любых сведений рекламного характера о лекарственных средствах, медицинских изделиях, методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации", — говорится в нем.
Также Президент поручил Кабмину обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств, избежать полипрагмазии путем назначения рецептурных лекарственных средств исключительно на основании соответствующих медико-технологических документов.
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