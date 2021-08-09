В Україні з’являться в обігу нові гривні Національний банк введе в обіг дві пам'ятні банкноти, які присвячені 30 Дню Незалежності України.

Українці зможуть побачити їх не на картинці, а в реальності з 20 серпня 2021 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Номінал пам'ятних банкнот 100 і 500 гривень. Особливість таких купюр в тому, що на їх лицьовій стороні нанесена айдентіка (символіка) до святкування 30-ї річниці незалежності України.

Пам'ятні 100 гривень

Ця купюра зразка 2014 року з підписом голови НБУ Кирила Шевченка серії ЯА (рік випуску – 2021-й) вийде тиражем у 30 тисяч одиниць.

Кілька фактів:

- розмір банкноти – 75 x 142 мм;

- основний малюнок лицьового боку – портрет Тараса Шевченка;

- основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Такі 100 грн містять всі звичні елементи захисту банкноти зразка 2014 року, однак на її лицьовій стороні на місці водяного знака нанесена трафаретною печаткою зы спеціальною оптично перемінною фарбою святкова айдентіка – "30 років Незалежності України". Відповідний напис поступово змінює колір при зміні кута нахилу банкноти.

Пам'ятні 500 гривень

Ця банкнота зразка 2015 року також ще з підписом Кирила Шевченка і серії ЯА (той же рік випуску – 2021). Як і 100 гривень, пам'ятні 500 гривень випустять тиражем в 30 тисяч штук.

Кілька фактів:

- розмір банкноти – 75 x 154 мм;

- основний малюнок лицьового боку – портрет Григорія Сковороди;

- основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Києво-Могилянської академії.

Як і на 100-гривневій пам'ятній купюрі, на банкноті в 500 гривень додатково нанесена святкова айдентіка – "30 років Незалежності України".

Такі пам'ятні банкноти вже доступні в системі онлайн-замовлень. 100 і 500 гривень з особливою айдентікою продаються через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ і банками-дистриб'юторами.