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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:0891

Тарас Шевченко - світовий рекордсмен за кількістю встановлених пам’ятників

В день народження великого Кобзаря Міністерство закордонних справ підготувало йому особливий подарунок, офіційно зареєструвавши світовий рекорд за кількістю встановлених пам'ятників видатному митцю в Україні та за кордоном.

МЗС протягом року ретельно збирало інформацію про кількість пам’ятників разом із державними обласними адміністраціями, посольствами України та українськими громадами за кордоном.

Завдяки цій роботі «Книга рекордів України» зафіксувала, що у світі встановлено 1167 пам’ятників Тарасу Шевченку. З них 99 — у 44 іноземних країнах і 1068 – в Україні, пише Урядовий портал.

«Ми хотіли зробити Тараса Григоровича Шевченка світовим рекордсменом і підкреслити, що Україна – там, де ми живемо, розмовляємо нашою мовою, пам’ятаємо нашу історію і сповідуємо наші цінності. Україна там, де Шевченко. У наших серцях, у пам’ятниках, як символ боротьби за волю, права та свободи», — наголосив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на церемонії вручення світового рекорду.

Довідково

Міжнародну експертизу заявки та аналіз доказової бази провів Національний проект «Книга рекордів України».

Заявка на рекорд подається за 4 місяці до оголошення результатів. Аналіз, експертиза та відповідність рекорду проводиться разом із представниками та партнерами «Книги рекордів» у світі.

Общество Дмитро Кулеба Книга рекордів України
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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