Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:1822

Производителей бытовой техники обязали выпускать продукцию с возможностью ремонта

Власти ЕС считают, что старому телевизору или холодильнику надо дать второй шанс.

Евросоюз готовит новые правила, согласно которым компании, которые продают бытовую технику, должны обеспечить возможность ремонта этих приборов в течение десяти лет, в том числе гарантировать наличие необходимых запчастей. Это должно сократить объемы электронных отходов, которые увеличиваются с каждым годом.
Год назад в ЕС предложили новый План экономики замкнутого цикла, суть которого сводится к отказу от расточительного использования ресурсов и перехода к активному переделки. Теперь вместо товаров, которые быстро ломаются и не подлежат восстановлению, новый подход требует длительного технического обслуживания. Европейские производители должны обеспечить наличие запчастей для бытовой техники в течение 10 лет.

Новые правила ЕС: определенные детали будут поставляться только профессиональным ремонтным компаниям, которые обеспечат правильную замену запчастей. Для новой техники должны быть инструкции по ремонту, а также возможность раскрыть ее корпус стандартными инструментами.

Пока это правило касается стиральных машин, фенов, холодильников и телевизоров. Однако сторонники реформы хотят включить в список также смартфоны, ноутбуки и другую потребительскую электронику. На шаг впереди других членов ЕС Франция, где в начале года ввели параметр "ремонтопригодности" для электроники, который показывает, насколько просто починить устройство.

Защитники окружающей среды уже неоднократно обвиняли производителей техники в умышленном выпуске недолговечной продукции, чтобы люди быстро покупали новую. Экономика замкнутого цикла основана на идее минимизации отходов. Это означает, что товары должны создаваться долговечными и пригодными к ремонту.

Экономика Стиральные машины Фены Холодильники и телевизоры
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