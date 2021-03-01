Евросоюз готовит новые правила, согласно которым компании, которые продают бытовую технику, должны обеспечить возможность ремонта этих приборов в течение десяти лет, в том числе гарантировать наличие необходимых запчастей. Это должно сократить объемы электронных отходов, которые увеличиваются с каждым годом.
Год назад в ЕС предложили новый План экономики замкнутого цикла, суть которого сводится к отказу от расточительного использования ресурсов и перехода к активному переделки. Теперь вместо товаров, которые быстро ломаются и не подлежат восстановлению, новый подход требует длительного технического обслуживания. Европейские производители должны обеспечить наличие запчастей для бытовой техники в течение 10 лет.
Новые правила ЕС: определенные детали будут поставляться только профессиональным ремонтным компаниям, которые обеспечат правильную замену запчастей. Для новой техники должны быть инструкции по ремонту, а также возможность раскрыть ее корпус стандартными инструментами.
Пока это правило касается стиральных машин, фенов, холодильников и телевизоров. Однако сторонники реформы хотят включить в список также смартфоны, ноутбуки и другую потребительскую электронику. На шаг впереди других членов ЕС Франция, где в начале года ввели параметр "ремонтопригодности" для электроники, который показывает, насколько просто починить устройство.
Защитники окружающей среды уже неоднократно обвиняли производителей техники в умышленном выпуске недолговечной продукции, чтобы люди быстро покупали новую. Экономика замкнутого цикла основана на идее минимизации отходов. Это означает, что товары должны создаваться долговечными и пригодными к ремонту.