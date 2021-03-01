МОЗ обновило список стран "красной" и "зеленой" зон Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран красной и зеленой зон по уровню распространения COVID-19.

В списке приводятся данные по 194 государствам, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, в частности информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. Населения в каждой стране. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт МОЗ.

В Украине по состоянию на 5 марта этот показатель составляет 239,6.

К красной зоне отнесены 54 страны, где этот показатель выше, в том числе 11 стран, по которым нет данных о заболеваемости COVID-19.

В частности, к списку красной зоны отнесены Чехия, Испания, Болгария, Италия, Франция, Польша, Венгрия, Бразилия, США и другие.

В то же время, в зеленой зоне оказались Румыния, Великобритания, Греция, Турция, Германия, Канада и др.