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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:23118

За бутылку украинского игристого вина – не меньше 109 гривен

Кабмин повысил минимальную цену игристого вина на 20 гривен. Бутылка игристого вина будет стоить не меньше 109 гривен.

Кабинет министров повысил на 20 гривен минимальную цену на игристые вина, произведенные в Украине. Решение принято на заседании правительства 13 января 2021 года.

Об этом сказал министр экономики Сергей Петрашко, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отметил министр, постановлением повышается минимальная розничная цена на украинские вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 литра. Кроме того, приводится в соответствие с Налоговым кодексом Украины описание этих изделий и их коды в соответствии с УКТВЭД.

В последний раз Кабмин повышал минимальную цену на алкогольные напитки в 2018 году. В результате за 2019-2020 годы цены на алкоголь в Украине практически не изменились. По данным Госстата, средняя цена 1 литра украинского вина в декабре 2020 года составляла 66,3 гривен - столько же, как и год назад.

Общество Игристое вино Шампанское

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