Загадочное шоу "Маска": дата выхода, звездная команда и штрафы за разглашение тайны В субботу, 16 января, на телеканале "Украина" состоится премьера масштабного шоу "Маска".

Адаптация всемирно известного проекта The Masked Singer на украинском телевидении стартует впервые. Редакция Showbiz 24 собрала всю известную информацию о проекте, среди которой и размеры штрафов за рассекречивание участников шоу.

Шоу "Маска" - одна из самых ожидаемых премьер зимы. Огромная команда, в которую входит более 200 человек, работала над адаптацией этого проекта в Украине. Уже в эту субботу зрители увидят грандиозное шоу на телеэкранах.

Загадочное шоу "Маска" выйдет в эфир 16 января в 21:00. Премьера проекта состоится на телеканале "Украина". Зрители будут наблюдать за развитием событий в 12-ти эпизодах.

Творческая команда

Дизайнеры. Над созданием образов для постоянных звездных участников, которых будет 16, и 6 знаменитых гостей работали дизайнеры Назар Дидык и Леся Патока. Они создали 22 костюмы-маски, под которыми спрячутся популярные артисты.

Музыкальный продюсер. Около 100 уникальных аранжировок любимых хитов украинских зрителей подготовил Сергей Грачев.

Режиссеры-постановщики. Над грандиозными номерами, которые будут поражать зрителей, работали настоящие профессионалы своего дела, которые знают далеко за пределами страны - Александр Братковский, Ярослав Губский, Сергей Гуман и Константин Томильченко.

Также большая команда работала над построением сцены. Для производства использовали инновационные мировые технологии.

Ведущий шоу. Ведущим загадочного проекта стал популярный шоумен Владимир Остапчук. В каждом эпизоде он примерять неповторимые образы, которыми будет удивлять зрителей, так же, как и звездные участники. В частности, организаторы рассекретили, что ведущий будет ездить на сцене на роликах, огромном мотоцикле. А также Владимир взлетит над масштабной сценой.

Остапчук рассказал, что даже он не всегда знает, что происходит на сцене и не знает, какие звезды прячутся за масками. Шоумен поделился, что на съемочной площадке были максимальные меры секретности: строго ограничен вход в зону, где готовятся артисты, договоры о неразглашении тайны, имена участников знает минимальное количество людей.

Участники. Участие в загадочном музыкальном шоу примут актеры, музыканты, комики, ведущие, певцы, спортсмены и политики. Их имена будут держать в тайне до тех пор, пока их не разгадают зрители.

Звездные судьи. Имена знаменитостей, которые прячутся за масками, будут угадывать зрители. А помогать им в этом будут звездные судьи: непревзойденная Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, народная любимица Оля Полякова, продюсер и певец Андрей Даниил, исполнитель и актер Дзидзьо.

Штрафы за разглашение тайны. Одна из зрительниц проекта, которая присутствовала на съемках, поделилась, что накануне подписала документы о неразглашении информации. В договоре говорилось, что в случае рассекречивания тайны зритель должен будет заплатить штраф в размере 300 000 гривен. Также каждому из зрителей закрывали специальной наклейкой камеру телефона. Если наклейку снимали, организаторы имели право забрать телефон и удалить все материалы по шоу, которые были на гаджете.

Подобные документы подписывали все, кто присутствовал на съемочной площадке. Также в СМИ распространяется информация о том, что размеры некоторых штрафов составляют 50 000 евро, что равняется более полутора миллиона гривен.