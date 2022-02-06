Міжнародна угода проти закону 13 травня минулого року між Урядом України та Урядом Французької республіки був укладений Рамковий договір щодо офіційної підтримки проекту з покращення водопостачання у місті Києві

Проект офіційної підтримки від Уряду Французької Республіки на суму 70 000 000 євро строком до 31 грудня 2026 року складається із трьох 3 частин:

1) захист Деснянської і Дніпровської водопровідних станцій від гідравлічних ударів;

2) заміна двох трубопроводів, що йдуть від Деснянської водопровідної станції та проведення дослідження у пілотній зоні в мережі водопостачання з метою зменшення водовтрат;

3) оптимізація роботи Деснянської водопровідної станції та будівництво цеху рецеркуляції для очищення промивних вод і утилізації осадів, очищення промивних вод.

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», умови урядової Угоди містять зобов’язання для позичальника придбати у Франції французьких товарів, робіт і послуг на суму не менше 70% (від загальної суми кредиту) та закладалися 30% для придбання українських або іноземних товарів, робіт і послуг (крім французьких товарів, робіт та послуг).

Для реалізації проекту Угодою сторонами передбачено, що закупівля товарів, робіт та послуг в рамках контракту буде здійснюватися шляхом переговорної процедури, передбаченої законодавством України про публічні закупівлі.

Тобто, міжнародна угода містить посилання на застосування процедури закупівлі, яка визначена Законом України «Про публічні закупівлі»

Проте, українським парламентом прийнято законодавчі зміни, які утруднять виконання вищезгаданої міжурядової угоди, оскільки Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» № 1977-IX від 14.01.2022 року показник складової у питомій вазі вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, комплектуючих виробів та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару (послуги, роботи) у 2022 році визначено на рівні, що дорівнює або перевищує 10%, а у 2026 році (це дата завершення проекту) дорівнюватиме або перевищуватиме вказаних 30%.

Таким чином, існує велика ймовірність щодо завершення проекту щодо покращення водопостачання, обумовлена частка українського сегменту товарів, робіт та послуг у реалізації проекту або буде легітимно нижчою за 30% або взагалі не буде використаною з огляду на іноземну альтернативу, яка дозволяється тією ж Угодою.

Детальніше про це читайте у статті «Водопостачання Києва. Міжнародна угода проти закону»