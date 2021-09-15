Президент Болгарии Румен Радев, желающий переизбраться на второй срок, во время дебатов кандидатов в президенты 18 ноября заявил, что считает Крым российской территорией и что антироссийские санкции ЕС - не эффективны.

У Радева высокие шансы переизбраться на должность. В первом туре президентских выборов он набрал 49,42% голосов, а его главный оппонент Анастас Герджиков – 22,83%.

Стоит отметить, что к Радеву имеет последовательно пророссийские взгляды. Сразу после своей победы на выборах в 2016 году он объявил, что будет работать над отказом ЕС от санкций против России и впоследствии обозначился соответствующими заявлениями.

До этого он заявил, что Крым является украинским де-юре, но российским де-факто, и что Россия не является врагом Болгарии.

Судя по результатам первого тура выборов, политика Радева по нраву болгарскому электорату.