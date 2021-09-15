Болгарские "братушки" России остаются в русле антиукраинской политики

У Радева высокие шансы переизбраться на должность. В первом туре президентских выборов он набрал 49,42% голосов, а его главный оппонент Анастас Герджиков – 22,83%.
Стоит отметить, что к Радеву имеет последовательно пророссийские взгляды. Сразу после своей победы на выборах в 2016 году он объявил, что будет работать над отказом ЕС от санкций против России и впоследствии обозначился соответствующими заявлениями.
До этого он заявил, что Крым является украинским де-юре, но российским де-факто, и что Россия не является врагом Болгарии.
Судя по результатам первого тура выборов, политика Радева по нраву болгарскому электорату.
На фоне разговоров об упразднении границы тень падает на биографию самого посла...
Открытое обращение к общественной организации «Офис простых решений и результатов» Михаила Саакашвили...
Хотелось бы снова вернуться к одной из моих публикаций. Ей уже почти два года. Но сегодня в нее не хочется...
Розовые очки – неизменный и обязательный атрибут нашей власти.... 1
Труднее всего противиться человеческому идиотизму. Признайте, порой это ужасно раздражает, когда пытаешься объяснить что-то своему товарищу, а он продолжает гнуть... 1