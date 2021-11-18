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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
18.11.2021 22:49462

Чи «жирують» в Шостці депутати-АТОвці?

Чи «жирують» в Шостці депутати-АТОвці?

На минулих місцевих виборах 2020 року до депутатського корпусу Шосткинського району також увійшли й АТОвці, які представляли політичну партію «Європейська солідарність»: син та батько Ляшки.
МИРОСЛАВА ЛЯШКА було обрано до складу Шосткинської районної ради, його батька – ВВІТАЛІЯ ЛЯШКА відповідно до Шосткинської міської ради.

Водночас зазначені особи також очолюють громадські організації.

МИРОСЛАВ ЛЯШОК є головою Громадської організації « Об’єднання учасників АТО та бойових дій «Братерство» (надалі за текстом – ГО «Братерство»). ВІТАЛІЙ ЛЯШОК також є членом цієї організації.

Вони також входять до складу й Регіональної спілки інвалідів війни, учасників бойових дій всіх війн, локальних конфліктів та учасників антитерористичної операції «Захисник» (надалі за текстом – ГО «Захисник»), яку очолює ВІКТОР ОСИПЕНКО.

Протягом декількох років з місцевого бюджету здійснюється фінансування вказаних громадських організацій. І це є правильним, щоб фінансово підтримувати захисників нашої країни.

Кожного кварталу керівництво громадських організацій, які фінансуються з місцевого бюджету, звітує Управлінню праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради про витрачання цих коштів.

У своєму звіті ГО «Братерство» зазначило, що станом на 01.10.2021 р. вони отримали з міського бюджету 72 000,00 грн., з яких 56 000,00 грн. було виплачено на матеріальну допомогу членам організації.

При вивчені звіту ГО «Братерство» було виявлено, що 15 000,00 грн., тобто більше ¼ частини, отримав МИРОСЛАВ ЛЯШОК, голова цієї організації.

Не погано так отримав, якщо враховувати той факт, що офіційно він ніде не працює.

Не «забув» він і про свого батька, ВІТАЛІЯ ЛЯШКА, якому виплатив 4 000,00 грн. матеріальної допомоги.

19 членів цієї організації отримали усього лише по 1 000,00 грн. матеріальної допомоги.

Слід зазначити, що ця матеріальна допомога не оподатковується.

Запитаєте, як там справи у ГО «Захисник»? Відповім, що трішечки «краще», ніж у їхніх колег з ГО «Братерство».

ВІКТОР ОСИПЕНКО виявився більш «розумнішим». Він у звіті не зазначив, скільки кожному члену своєї організації виплатив матеріальної допомоги. Зазначена тільки загальна сума. Та хіба хтось буде сумніватися, що голова ГО "не скривдив" інших членів організації і "не забув" також про членів організації сина і батька Ляшків?

Як ви гадаєте, шановні мешканці Шосткинської громади?

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