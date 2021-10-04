Більшість сумських медіа є абсолютно непрозорими Найбільш популярні сумські засоби масової інформації показали дуже низькі показники прозорості відповідно до методології Інституту масової інформації. Лише два з п’яти проаналізованих сайтів телеканалів та два з десяти інформаційних сайтів відповідають рівню «прозорість» та «абсолютна прозорість», решта – «непрозорі» або «абсолютно непрозорі».

Такими є результати дослідження ІМІ у вересні цього року. Для визначення рівня відкритості медіа перед аудиторією аналізувалася наявність чи відсутність на їхніх офіційних сайтах наступної інформації: даних про власників (для телеканалів – наявність актуальної і повної структури власності: кінцевих бенефіціарів та власників істотної участі (тих, хто має більше 10%); керівництва медіа; головного редактора; контактів (адреси, телефонів, електронної пошти); аудиторії ЗМІ; редакційної політики; інформації фінансового характеру.

Якщо інформація щодо певного пункту була присутня на сайті, ЗМІ отримувало 1 бал, якщо відсутня – 0 балів, якщо присутня не в повному обсязі – 0,5 бала. Відповідно, медіа, що отримали 6-7 балів, вважалися абсолютно прозорими; 3,5-5,5 бала – прозорими; 2-3 бали – непрозорими; 0-1,5 бала – абсолютно непрозорими.

Серед засобів масової інформації Сумщини досліджувалися п’ять телеканалів (Суспільне Суми, Відікон, ATV, СТС та шосткинський Телеком-Сервіс) і десять інформаційних сайтів (0542.ua, Everyday.Sumy, Sumy Life, SumyToday, The Sumy Post, Голос Конотопа, Данкор online, Сумські дебати, Цукр, Шостка.INFO).

Телеканали: лідери і аутсайдери

Телеканал Суспільне Суми став єдиним з сумських медіа, який отримав рівень «абсолютної прозорості» (6 балів). З усіх критеріїв на сайті відсутня лише інформація про аудиторію. Проте слід відзначити, що дані про редакційну політику та фінансова звітність знаходяться на «материнському» сайті Суспільного, а не на сайті регіональної філії.

Також високого рівня прозорості досяг сумський телеканал ATV (5 балів із 7 можливих). На сайті відсутня фінансова звітність та редакційна політика, але уся інша інформація є цілком доступною.

Сумський телеканал СТС і шосткинський Телеком-Сервіс до рівня прозорості не дотягнули (2,5 і 3 бали відповідно). Сайти обох телеканалів надають можливість користувачам дізнатися про власників та контактні дані. СТС також частково інформує про свою аудиторію, а Телеком-Сервіс - про інформацію фінансового характеру, хоча і викладену в дещо сумбурному вигляді. Проте ні редакційної політики, ні даних про керівників та редакторів каналів сайти цих медіа не надають.

І однозначним аутсайдером щодо відкритості серед ТРК Сумської області є канал Відікон. З усієї можливої інформації на сайті телекомпанії опубліковані лише контакти, до того ж у неповному вигляді. Навіть інформація про структуру власності, регулярне розміщення якої прямо передбачене законодавством України, є неактуальною (станом на 2016 рік). Відповідно, Відікон отримав суттєво нижчий від інших ТРК бал – 0,5.

Онлайн-медіа: повна закритість

Серед десяти проаналізованих онлайн-медіа Сумщини прозорими можна вважати лише два. Насамперед, онлайн-журнал Цукр, який набрав 5 балів з 7. Це єдине з інтернет-видань, яке розмістило повну інформацію про власників, керівництво та редактора. Також на сайті в розділі «про сайт» присутня деяка інформація, яку можна класифікувати як основні принципи редакційної політики. А от проблема з контактами є типовою майже для всіх онлайн-медіа – не вказано адресу редакції. Також у зручному доступі відсутня фінансова інформація, що теж є типовим для абсолютно всіх сумських онлайн-медіа.

Ще одне медіа, яке «дотягнуло» до рівня «прозорий», – 0542.ua (3,5 бала). Насамперед, завдяки інформації про власника та редакційній політиці, які традиційно розміщені на всіх сайтах єдиної мережі CitySites. Проте ні інформації про керівництво і редактора, ні повних контактних даних видання не оприлюднило.

Сайт Шостка.INFO – єдиний, який надає повну контактну інформацію, включаючи адресу редакції. Саме це дозволило йому посісти третє місце у рейтингу прозорості онлайн-медіа Сумщини. Але з усіх інших критеріїв сайт надає лише інформацію про аудиторію, тож набрані 2 бали дозволяють класифікувати його лише як «непрозорий».

Ситуація з прозорістю решти інтернет-ЗМІ Сумщини є жахливою. Жодне з них не набрало більше ніж 1,5 бали, тож решта 7 проаналізованих онлайн-медіа отримали статус «абсолютно непрозорих».

В усіх них відсутня інформація про власників, керівництво, редактора, редакційну політику та фінансовий стан. На сайтах Sumy Life, SumyToday, Данкор online і Сумські дебати є лише часткові контактні дані та інформація про аудиторію (лічильники). Тож вони отримали по 1,5 бали. Сайт Everyday.Sumy не може похвалитися навіть лічильником, набравши «заслужені» 0,5 бали за часткову контактну інформацію.

Але абсолютними антилідерами рейтингу є онлайн-видання The Sumy Post і Голос Конотопа. Із семи критеріїв прозорості ці сайти не відповідають усім семи. Тобто на них немає навіть жодних контактних даних!

Висновки

Таким чином, за результатами моніторингу можна відзначити відносно непоганий рівень прозорості телеканалів Суспільне Суми та ATV і абсолютно непрозорий – телеканалу Відікон.

Серед сумських інтернет-сайтів типовим є невказування власників, керівників та редакторів видань, редакційної політики та фінансової інформації. Більше того, характерною для онлайн-медіа Сумщини є відсутність повної контактної інформації, а в деяких випадках – і лічильників відвідуваності.

Позитивними прикладами відкритості медіа в області є видання Цукр та 0542.ua.

Олексій Захарченко, регіональний представник Інституту масової інформації в Сумській області

Матеріал підготовлено в межах проекту «Мережа медіаспостерігачів», який виконує ІМІ за підтримки Freedom House