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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Сегодня 11:38272

Профспілки вимагають гідні умови життя для народу

Про Всеукраїнську акцію протесту профспілок в Києві

7 жовтня 2021 року в Києві відбулася Всеукраїнська акція протесту профспілок.

В цей день, у Верховній Раді України відбувалася дуже важлива подія – розгляд питання про відкликання Дмитра РАЗУМКОВА з посади Голови Верховної Ради України і протестувальників не допустили на площу біля Верховної Ради, тому профспілки висловили свої вимоги біля будівлі Уряду України.

Профспілки вимагають: підвищення мінімальної заробітної плати – 6900,00 грн., мінімальної пенсії – 3600,00 грн., посадового окладу 1 тарифного розряду у бюджетній сфері – 6500,00 грн., забезпечення гідних умов життя кожної української сім’ї, зниження тарифів на газ, електроенергію, комунальні послуги, не прийняття антитрудових та антипрофспілкових законопроєктів від влади № 5371, 5388, 2681.

Коротенький перебіг подій дивіться за посиланням: https://youtu.be/CBvd-7MPpf0

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