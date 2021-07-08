Попередній vs основний договір: навіщо укладають дві угоди заради купівлі-продажу одного майна Договір купівлі-продажу є добре знайомою для більшості учасників цивільних правовідносин угодою, завдяки якій майно може перейти у власність від однієї особи до іншої. Інколи підписанню основного договору передує укладання попереднього, тобто своєрідної гарантії, що в майбутньому сторони обов’язково підпишуть головну домовленість.

Потреба в попередньому договорі може виникнути, якщо у сторін, або у когось одного, відсутні всі необхідні документи для укладання основного договору (наприклад при купівлі-продажу нерухомого майна, яке перебуває на етапі будівництва). Всі його істотні умови, що не встановлені попереднім договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства. Попередній договір, так само як й основний також можна, а якщо предметом угоди є нерухомість, то й необхідно посвідчувати у нотаріуса.

До речі, минулого року державні та приватні нотаріуси на теренах Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) зареєстрували понад 35 тисяч договорів з відчуження нерухомого майна (крім земельних ділянок), зокрема на Полтавщині – більше як 14 тисяч, на Сумщині – 10 тисяч та понад 11 тисяч угод посвідчили нотаріуси на Чернігівщині.