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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
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Директор центру ПТО до суду з′явилася, але..

Директор центру ПТО до суду з′явилася, але..

Сьогодні, 08 липня 2021 р. в Сумському окружному адміністративному суді відбулося судове засідання за позовом ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» (у минулому – ПТУ-13), який очолює Тетяна ЛАЗАРЄВА, до Управління Держпраці в Сумській області, третя особа – В’ячеслав ПАВЛЕНКО, про скасування припису за наслідками перевірки, під час якої було виявлено порушення законодавства про працю.

До зали суду нарешті з’явилася Тетяна ЛАЗАРЄВА.

Проте вона, як директор колишнього ПТУ-13, не надала на вимогу суду відповідні документи для підтвердження позовних вимог.

До речі, суд зобов’язав її надати табелі обліку робочого часу за період з 2017 по 2019 роки.

На запитання судді повідомити причину ненадання табелів обліку робочого часу Тетяна ЛАЗАРЄВА відповіла, що вони вже знищені, тому що термін їх зберігання становить 1 рік.

- Яким шляхом були вони знищені, - запитав суддя.

На що директор центру ПТО відповіла, що шляхом здавання у макулатуру.

На повторне запитання судді стосовно причини ненадання цих табелів вона відповіла, що їй невідомо про знищення цих табелів обліку робочого часу.

Сміх та й годі...

Суд повторно зобов’язав Тетяну ЛАЗАРЄВУ надати в наступне судове засідання, яке призначено аж на 17 серпня 2021 р., «знищені» табелі обліку робочого часу. Далі буде…

Фото
Общество Сумщина Шостка центр ПТО
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
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