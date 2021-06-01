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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Вчера 21:2388

Центр ПТО (ПТУ-13) був у суді

Центр ПТО (ПТУ-13) був у суді

Сьогодні, 02 червня 2021 р. в Сумському окружному адміністративному суді відбулося судове засідання за позовом ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» (у минулому – ПТУ-13), який очолює Тетяна ЛАЗАРЄВА, до Управління Держпраці в Сумській області, третя особа – В’ячеслав ПАВЛЕНКО, про скасування припису за наслідками перевірки, під час якої було виявлено порушення законодавства про працю.

На жаль, в судовому засіданні з поважних причин не було представників Управління Держпраці в Сумській області, зате був свідок з цього Управління, який саме і складав цей припис.

Сторони в суді дискутували, була жвава розмова, бо кожний хотів довести свою правоту.

Проте без участі директора закладу освіти Тетяни ЛАЗАРЄВОЇ в суді, на мою думку, нічого нікому не вдасться довести.

Гадаю, що суддя можливо «прочитав» мої думки та на наступне судове засідання, яке відбудеться 16 червня цього року, вирішив допитати в якості свідка Тетяну ЛАЗАРЄВУ.

Переконаний, що її допит буде важливим для правильного вирішення справи в суді.

Залишається тільки дочекатися судового засідання.

Сподіваюся, що не буде якихось перенесень справи. Далі буде…

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Общество Сумщина Шосткинський центр ПТО
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