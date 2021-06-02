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Новини Сумщини очима містян
Сегодня 11:02106

У яких випадках потрібно завіряти договір дарування рухомого майна?

Досить часто до нотаріусів звертаються за посвідченням договорів дарування нерухомості. Разом з тим, трапляються випадки, коли громадянам необхідно зафіксувати дарування рухомого майна (наприклад, певну суму грошей безоплатно передати фірмі чи підприємству). Тож, чи потрібно такий правочин завіряти у нотаріуса?

Як розповіли у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), відповідно до ст. 208 Цивільного кодексу України, такий договір повинен бути вчинений у письмовій формі. Проте, якщо укладатиметься договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, то такий правочин вчиняється у письмовій формі й підлягає нотаріальному посвідченню.

Однак, згідно з цивільним законодавством, на вимогу фізичної або юридичної особи будь-який правочин за її участю може бути нотаріально посвідчений.

Варто зазначити, що усно вчинятися можуть правочини, котрі повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення, за винятком правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність.

Право
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