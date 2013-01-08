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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
27.05.2021 10:32558

Сагач "останньої надії".

Шановні ! Як людина що має досвід роботи нанятим директором підприємства, просто повинен вам доповісти :

Якщо б нанятий директор приніс хазяїну штраф - тобто збиток- у 2.6 млн. гривень , то я навіть не уявляю шоб з ним було. Як писав О.Генрі, правда про свиню, якій дали такого копняка, шо вона летіла "на двадцять футів попереду свого вереску".

А хазяїн, тобто засновник  сумського КП Міськводоканал - сумська міська рада - мовчить !!!

Сайт самого водоканала терміново повідомив :

" Відсторонення директора підприємства критичної інфраструктури прикордонного регіону в умовах пандемії може мати непередбачувані наслідки: від можливих перебоїв в наданні послуг до техногенної екологічної катастрофи. Як наслідок, підприємство вже на сьогодні потерпає від перебоїв у діяльності, пов’язаних, як з проведенням розрахунків, так і в адміністративно-господарській діяльності."

Он як закручено ! Тут тобі і критична інфраструктура, і прикордонний регіон, і пандемія, і техногенна катастрофа ! Чи не всесвітній масштаб !!!

А справа усього - навсього  - у некомпетентності директора. Але наслідки - НЕПЕРЕДБАЧУВАНІ !

Хоча його адвокат знову ж таки компетентно написав, що обвинувачення "грунтується виключно на припущеннях".

Думаю, собі, ну які ж це припущення ? Про хабар у 30 тис. зелених не скажу - не знаю.А от заборгованість по рентній платі  у 8,5 млн.грн. була ? Була . Сплачена ? Сплачена. А штраф у 2,6 млн.грн. був? Був.Сплачений ? Сплачений . Тоді це це вже не припущення , а факти . О-о-т.

Інший "захисник" пише :" коли ж це відсторонювали від роботи за сплату грошей державі ?"  Він хоче сказати, що директор молодець, що сплатив державі 2,6 млн.грн.?! Так, якщо штраф нарахованийі не оскаржений в суді, то єдиний вихід - він повинен бути сплачений! Але директор  - не молодець !!! Директор "заробив" цей штраф ! Уявить шо це відбулось би в приватному підприємстві ! А так - на 2-3 млн. менше або більше - міська рада  ще підкине !

Тобто отакий вже  результат.

Якщо прочитати звіт аудиторської фірми , яка перевіряла водоканал за 2019 рік / у вільному доступі/, то видно ,що вкрай незадовільний стан підприємства склався не сьогодні. Аудит , хто не знає, коштує недешево. Дуже недешево. Платить це недешево Міська рада - Засновник ! Платить - але не читає звітів! Впевнений - НЕ ЧИТАЄ !

Але допомагає фінансово - 50 319 тис.грн. за 2019 рік ! Бо воно ж і критичне, воно й стратегічне , та ще й прикордонне і однопартійне !

Бо аудитори пишуть :

ЗАБОРГОВАНІСТЬ по ШТРАФАМ :

 за 2018 рік склала 10590 тис.грн. !!!?

ЗОБОРГОВАНІСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ :

За спец.водокористування - 3 823 тис грн.!

По рентній платі / на грудень 2019 р./ - 6789 тис. грн !

Пеня і штрафи                                      - 1724 тис. грн !

Не кажу вже за борг за електроенергію  - 61240 тис.грн. !!!

Директор підприємства має другу освіту  "Облік і аудит" / СНАУ 2003 р./

/Правда перша освіта - 1998 р . вчитель фізичного виховання. Ну це не біда, бо він, якось так сталось, ще ЧЛЕН -КОРЕСПОНДЕНТ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ за спеціальністю " Водне господарство та гідротехніка"./

Як аудитор за освітою, директор мав би побачити, що потрібно шось перелаштовувати в діяльності підприємства. Не побачив...

І засновник - не побачив...

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*  vodokanal.sumy.ua › wp-content › uploads › 2020/12 › Звіт-аудит-2019

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31 груд. 2020 ... «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до КП “МІСЬКВОДОКАНАЛ».

Общество БЮТ Міськводоканал Сумська міська рада
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