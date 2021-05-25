Розшук боржників: скільки батьків ховається від сплати аліментів? Тікати та ховатися від виконання батьківського обов’язку – негарна звичка деяких громадян, котрі повинні сплачувати аліменти. Тому осіб, інформація про яких просто невідома, або ж тих, які навмисно уникають зустрічі з державними виконавцями, приховують відомості про місце проживання або роботи, оголошують у розшук.

Після того, як державні виконавці отримують від працівників поліції необхідну інформацію, вони повідомляють боржнику про наявність виконавчого документа та пропонують добровільно розпочати перерахування дитячих коштів. У разі несплати аліментів та накопичення заборгованості, фахівці юстиції арештовують банківські рахунки й майно неплатників та виносять постанови, якими обмежують деякі права боржників.

На теренах Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), станом на 1 травня поточного року, у розшуку знаходиться 1865 боржників, зокрема на Полтавщині – 976, на Сумщині – 658 та 231 безвідповідальна особа на Чернігівщині.