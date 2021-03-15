Блоги

Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
Сегодня 14:54121

Леонид Кравчук: пусть идут к чертовой матери, мы готовы набить морду

Леонид Кравчук, ведущий переговоры с Россией о ситуации на Донбассе, ииспользовал недипломатическое выражение.

Похоже, у первого президента Украины, главе делегации Украины по урегулировании ситуации на Донбассе, иссякает терпение.

В эфире телеканала "Украина 24" он отметил, что наша страна уже не та, что семь лет назад. Украина готова дать отпор России, если она решит реализовать какие-либо сценарии в отношении ее.

"Недавно я слышал заявление (министра внутренних дел Украины) Авакова. Он сказал, что у нас есть на все возможные сценарии, которые будет принимать Россия, адекватные ответы. Сегодня Украина не та, которая была 5, 6, 7 лет назад. Мы не хотим этого, но готовы набить морду тем, кто лезет к нам без наших приглашений", – подчеркнул первый президент Украины.

Кравчук обратил внимание на то, что Москва часто меняет свою риторику о выходе из ситуации на Донбассе.

"Если вы послушаете Путина, Лаврова,  Пескова,  Грызлова, то в разное время они говорят разное, а вывод один – они там ни при чем, они какие-то наблюдатели, они нам, видите ли, помогают решить вопрос какого-то внутреннего конфликта. А мы их просим? Мы говорим: идите вон к чертовой матери", – сказал он.

Глава делегации заверил, что Украина никогда не будет просить агрессора помогать решить вопрос с агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук заявил о необходимости предпринимать радикальные шаги по Донбассу, если Россия продолжит блокировать переговоры.

Источник: "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ"

Политика Леонид Кравчук Переговоры с Россией Россия на Донбасе
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 14.25
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Кино Планета Кіно
20.50; 23.00
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Кино Планета Кіно
15.40; 20.30; 22.45
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Кино Планета Кіно
13.50; 18.30; 20.45
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
13.10; 18.00
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 18.45
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30; 22.50; 18,20,22-24.03.2021 - 20.35; 19,21.03.2021 - 21.30

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.