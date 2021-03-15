Леонид Кравчук: пусть идут к чертовой матери, мы готовы набить морду Леонид Кравчук, ведущий переговоры с Россией о ситуации на Донбассе, ииспользовал недипломатическое выражение.

Похоже, у первого президента Украины, главе делегации Украины по урегулировании ситуации на Донбассе, иссякает терпение.

В эфире телеканала "Украина 24" он отметил, что наша страна уже не та, что семь лет назад. Украина готова дать отпор России, если она решит реализовать какие-либо сценарии в отношении ее.

"Недавно я слышал заявление (министра внутренних дел Украины) Авакова. Он сказал, что у нас есть на все возможные сценарии, которые будет принимать Россия, адекватные ответы. Сегодня Украина не та, которая была 5, 6, 7 лет назад. Мы не хотим этого, но готовы набить морду тем, кто лезет к нам без наших приглашений", – подчеркнул первый президент Украины.

Кравчук обратил внимание на то, что Москва часто меняет свою риторику о выходе из ситуации на Донбассе.

"Если вы послушаете Путина, Лаврова, Пескова, Грызлова, то в разное время они говорят разное, а вывод один – они там ни при чем, они какие-то наблюдатели, они нам, видите ли, помогают решить вопрос какого-то внутреннего конфликта. А мы их просим? Мы говорим: идите вон к чертовой матери", – сказал он.

Глава делегации заверил, что Украина никогда не будет просить агрессора помогать решить вопрос с агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук заявил о необходимости предпринимать радикальные шаги по Донбассу, если Россия продолжит блокировать переговоры.

Источник: "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ"