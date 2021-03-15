Семь лет оккупации Крыма

Угрозы со стороны Кремля к странам, которые не признают Крым российской территорией, не прошли незамеченными. Последовала ответная реакция.

Британский посол в Украине Мелинда Симонс написала в Твиттере: «7 лет назад Россия провела фиктивный "референдум", пытаясь узаконить свой незаконный контроль над Крымом. Великобритания никогда не признает это вопиющее неуважение к украинским и международным нормам".

Симонс добавила, что послание Британии остается четким - Россия должна вернуть Крым Украине.

Вместе с этим в Guardian появилось сообщение, что Британия намерена на 40% увеличить количество ядерных боеголовок. Британия готова приступить к перевооружение (размер финансирования - 10 млрд фунтов стерлингов) в ответ на угрозы со стороны России и Китая.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в седьмую годовщину непризнанного миром «референдума» в Крыму призвал Россию вернуть Украине контроль над аннексированным полуостровом.

Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт посольства США в Киеве.

«Через семь лет после бутафорского референдума, захват Крыма Россией до сих пор является незаконным. США не признают и никогда не будут признавать незаконную оккупацию Крыма Россией. Крым – это Украина», – говорится в сообщении.

«Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить украинских всех политузников, которых она незаконно удерживает и вернуть Украине полный контроль над полуостровом», – цитирует Блинкена посольство.

Между тем, в Верховной Раде.Украины зарегистрирован законопроект о денонсации (прекращение действия) «Харьковских соглашений».

Как известно, в 2010 году Харьковские соглашения подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Согласно договорам, срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен до 2042 года в обмен на удешевление для Украины российского газа.