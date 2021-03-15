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Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
Сегодня 14:11149

Семь лет оккупации Крыма

Семь лет оккупации Крыма не убедили мировую общественность, что аннексия Крыма Россией была законной. Угрозы России странам, которые не признают Крым российским, вызвали обратный эффект.
Угрозы со стороны Кремля к странам, которые не признают Крым российской территорией, не прошли незамеченными.  Последовала ответная реакция.

Британский посол в Украине Мелинда Симонс написала в Твиттере: «7 лет назад Россия провела фиктивный "референдум", пытаясь узаконить свой незаконный контроль над Крымом. Великобритания никогда не признает это вопиющее неуважение к украинским и международным нормам".

Симонс добавила, что послание Британии остается четким - Россия должна вернуть Крым Украине.

Вместе с этим в  Guardian  появилось сообщение, что Британия намерена на 40% увеличить количество ядерных боеголовок.  Британия готова приступить к перевооружение  (размер финансирования - 10 млрд фунтов стерлингов) в ответ на угрозы со стороны России и Китая.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в седьмую годовщину непризнанного миром «референдума» в Крыму призвал Россию вернуть Украине контроль над аннексированным полуостровом.

Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт посольства США в Киеве.

«Через семь лет после бутафорского референдума, захват Крыма Россией до сих пор является незаконным. США не признают и никогда не будут признавать незаконную оккупацию Крыма Россией. Крым – это Украина», – говорится в сообщении.

«Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить украинских всех политузников, которых она незаконно удерживает и вернуть Украине полный контроль над полуостровом», – цитирует Блинкена посольство.

Между тем, в Верховной Раде.Украины зарегистрирован законопроект о денонсации (прекращение действия) «Харьковских соглашений».

Как известно, в 2010 году Харьковские соглашения подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Согласно договорам, срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен до 2042 года в обмен на удешевление для Украины российского газа.

 
Политика Крым - Украина Оккупация Крыма Россия - оккупант Харьковские соглашения
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