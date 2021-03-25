Скандальный Федорченко: Когда Сумской облсовет выдаст черную метку своему главе Глава Сумского областного совета Виктор Федорченко уже пересек стодневную отметку своей каденции. К этому юбилею владелец одной из крупнейших строительных компаний области подошел с довольно неоднозначным багажом.

На фоне слабой работы возглавляемого им совета Виктор Федорченко успел поссориться со многими влиятельными депутатами, погрузиться в неоднозначную тему по закупке линейного ускорителя, которая уже на старте отдает схематозом, оказаться на острие строительного скандала, и даже не одного. И, что главное, вмешаться в очень токсичную ситуацию вокруг местного предприятия с российскими владельцами. Что может иметь далеко идущие последствия для карьеры этого 73-летнего политического деятеля, пишет Депо.

Фрунзенская проблема

В качестве председателя областного совета Виктор Федорченко оказался на острие одного очень неприятного корпоративного конфликта, который имеет не только деловую, но и политическую подоплеку, поскольку связан с российскими интересами в одном из стратегических градообразующих предприятий Сум. Речь идет о бывшем заводе им. Фрунзе, который за время независимости превратился в ПАО "Сумское НПО".

На сегодня предприятие является банкротом с миллиардными долгами — оно должно и государству, и банкам, и контрагентам, и собственным работникам. Но вокруг остатков некогда мощного машиностроительного гиганта до сих пор идет ожесточенная борьба, которая сопровождается уголовными делами, публичными конфликтами, миллиардными судебными решениями, протестами и силовыми акциями.

Сейчас максимальную выгоду от завода пытается получить бывший руководитель предприятия Владимир Лукьяненко, сын которого, гражданин России, в прошлом году сосредоточил в своих руках 83,74% акций умирающего украинского предприятия, оформив собственность через ряд британских и швейцарских компаний.

Усугубляет ситуацию в городе то, что ключевые и ликвидные активы завода перешли на новую, чистую и бездолговую компанию "СМНВО-Инжиниринг", которая уже получила и выполняет ряд иностранных заказов. И вполне ожидаемо возникают теории, что эти заказы происходят из России, хотя и имеют формальную белорусскую или другую прописку. Туда же, мол, уходят и прибыли. А работники и кредиторы остаются со своими неоплаченными "векселями.

Собственно, вокруг этого и разгорается общественный конфликт в Сумах. С одной стороны — менеджерская команда Владимира Лукьяненко — старшего занимает позицию, условно "мы прямо сейчас зарабатываем прибыль, потом же будем гасить долги по зарплате, и не мешайте нам никто". С другой стороны — несколько тысяч уволенных фрунзенцев и государство, в лице, например, исполнительной службы, настаивают: генерируя прибыли, вы хотя бы частично, поэтапно, но все же должны выплачивать задолженность.

На сегодня долги перед работниками составляют около 230 миллионов гривен. Конечно, на фоне миллиардов, которые завод должен кредиторам, поставщикам и клиентам, это капля в море. Но все это провоцирует большое напряжение и общественное противостояние. Кто-то поддерживает работников, кто-то становится на сторону новых владельцев ...

Рисковый Федорченко

Но представители власти в течение всего конфликта стремятся сохранять отстраненную позицию и не становиться на сторону кого-то из акционеров. Ведь вместе с риском еще больше раскачать социальную ситуацию, есть опасность втянуться и в громкий скандал, если вдруг окажется, что семья Лукьяненко будет фигурировать в делах об отчуждении имущества предприятия за бесценок, или окажется, что реальные бизнес-партнеры компании — не белорусские или другие "прокладки", а вполне конкретные российские компании. Которые, к тому же, могут иметь отношение к оборонному и нефтегазовому комплексу страны-агрессора.

Учитывая же развернутую в Украине санкционную кампанию, владельцы завода, среди которых кроме Лукьяненко-младшего есть и нардеп из ОПЗЖ Вадим Новинский, вполне могут оказаться под санкциями СНБО.

Все эти деликатные нюансы не остановили стремление Федорченко, который внезапно и неожиданно для всех становится на сторону Лукьяненко и публично обещает ему поддержку.

Конечно, когда на этом фоне начало "подгорать", в областном совете попытались дезавуировать неосторожные слова своего председателя. Но скандал уже стал достоянием общественности.

Очевидно, что неосторожные выступления Федорченко теперь ставят перед властью области вопрос о публичной реакции на его позицию. И возвращения ситуации к состоянию паритетности власти в отношении к этому пока локальному конфликту. Председатель ОГА Василий Хома старается не вмешиваться в конфликт, хотя Федорченко сделал и ему медвежью услугу, фактически втянув в эти разборки.

Возможна ли отставка

В общем весь этот скандал поставил под сомнение политическую профпригодность председателя областного совета. И внутри сумского политикума начались бурления о том, не следует ли пересмотреть решение о назначении Федорченко. Учитывая расписания в областном совете, такое решение вполне может получить практическую реализацию.

Уже сейчас Федорченко явно не устраивает "Батькивщину" и "За будущее", которые остались за бортом коалиции и не были допущены к распределению должностей. Вступил Федорченко в конфликт и с "Европейской солидарностью", в результате чего депутат от этой силы Дмитрий Нагорный потерял должность начальника управления имуществом облсовета.

Есть претензии к главе и у части фракции "Слуги народа", от которой он стал депутатом и был выдвинут на свою нынешнюю должность.

Если ко всем этим недовольным присоединится и фракция "Нашего края", бенефициаром которой является нардеп Андрей Деркач, который одновременно является родственником бывшего владельца СНПО Константина Григоришина с его вполне логичными претензиями к позиции Федорченко, в совете вполне может набраться критическая масса недовольных. И вопрос отставки поднимется автоматически. Нужен лишь повод.

И этим предлогом вполне может стать явное ангажированное участие Федорченко в деле Сумского СНПО с вполне ощутимым акцентом на игнор интересов уволенных и лишенных денег работников.

Михаил Хомченко