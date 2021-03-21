Валерий Партала: «В Тростянце люди платят за воду по завышенному тарифу» Причиной высокого тарифа на водоснабжение и водоотведение депутаты Тростянецкого городского и Ахтырского районного советов от политической партии «НАШ КРАЙ» считают уплаченные в прошлом году штрафы, а это около миллиона гривен, и закупку по завышенным ценам насосного оборудования.

Это все ложится в тариф, а население своими средствами расплачивается за бесхозяйственность руководства коммунального предприятия Тростянецкого городского совета «Тростянецкомунсервис».

«Предприятие несет высокие расходы, которые затем закладываются в тариф для населения. В прошлом году предприятием было уплачено 905 000 гривен штрафов за вред, нанесенный экологии. А этот вред нанесен именно потому, что ненадлежащим образом руководство этого предприятия выполняло свои должностные обязанности. Штрафы, закупки по завышенным ценам оборудования фактически ложатся на плечи населения», - говорит Валерий Партала, заместитель председателя Ахтырского районного совета от политической партии «НАШ КРАЙ».

Также, депутаты от «НАШЕГО КРАЯ» убеждены: закупка насосного оборудования для предприятия «Тростянецкомунсервис» осуществлялась с нарушением тендерного законодательства и по завышенным ценам.

С 2017 по 2020 годы коммунальное предприятие Тростянецкого городского совета закупило 6 новых насосов для скважин. Поставщиком всех является «Гидро-Вакуум Украина». Эта компания - представитель польской фирмы в Украине. Общая стоимость оборудования - 728 000 гривен.

«Тендерная документация была оформлена таким образом, что заявленные характеристики подходили только для насосов польского производства. Более того, в тендерной документации было указано, что насосы необходимо купить у конкретной фирмы и эта фирма «Гидро-Вакуум Украина».

Это является нарушением антиконкурентного законодательства, ведь другие компании не могли участвовать в тендере, и привело к закупке насосов по завышенным ценам», - отмечает Виктор Бочкарёв, депутат Тростянецкого городского совета от партии «НАШ КРАЙ».

Депутат отмечает: в Украине есть предприятия, которые продают насосы по меньшей цене.

«Если просчитать среднюю стоимость насоса, которое закупило коммунальное предприятие Тростянецкого городского совета, то в среднем один насос обошелся в 120 с небольшим тысяч гривен. Компания из Днепропетровска такие же точно насосы продает по 80-90 тысяч», - говорит депутат.

После небольшого срока эксплуатации, эта же компания выигрывает тендер на капитальный ремонт насосов на общую сумму 243 000 гривен.

«Капитальный ремонт насосов после такого короткого срока эксплуатации это или просчеты руководства при отборе насосов и их эксплуатации или их низкое качество. Эти средства тоже заложены в тарифы и населения по сути отвечает своими деньгами за просчеты горехозяйственников», - говорит Виктор Бочкарёв.

Чтобы выяснить, было правонарушения при закупке со стороны коммунального предприятия Тростянецкого городского совета, депутаты от «НАШЕГО КРАЯ» обратились в прокуратуру и полицию.