Эпидемиологические ограничения или попытка узурпации власти? Дважды в течении месяца депутаты Ахтырского районного совета Валерий Партала и Александр Курпиль не могут попасть на сессию Тростянецкого городского совета. Последний раз неизвестные применили к депутату физическую силу и слезоточивый газ.

Допустимо ли это для города которое позиционирует себя европейским? Не является ли это попыткой узурпации власти и пренебрежением законодательства о местном самоуправлении? Почему полиция квалифицирует произошедшее как хулиганство, а не препятствование депутатской деятельности?

Именно на эти вопросы должны дать ответ председатель Сумской облгосадминистрации Василий Хома и представители Национальной полиции Украины в Сумской области в соответствии с депутатским обращением председателя фракции политической партии «НАШ КРАЙ» в Сумском областном совете Валерия Волкова.

«Согласно законодательству Украины, деятельность органов местного самоуправления должна быть максимально открытой и прозрачной. В настоящее время в Тростянецкий городском совете мы наблюдаем фактическую узурпацию власти городским головой Юрием Бовой и представителями политической партии, которую он возглавляет на Сумщине «Сила людей» и пропагандирует европейские ценности. Трудно представить, чтобы в европейской стране депутата местного совета, представителя громады не пускали на заседание городского совета, валили на пол лица с неопределенными полномочиями, а представители полиции за этим наблюдали. Это, по нашему мнению, не европейские ценности. Это прикрытие узурпации власти в городе Тростянец и неуважение к местному самоуправлению, как важной институции государственной власти», - отмечается в обращении.

Валерий Волков считает, что местное самоуправление это важная составляющая народовластия и никто не должен пренебрегать избранными депутатами. Особенно, когда сами являются избранниками. Это неуважение к избирателям, к людям.

Представитель политической партии «НАШ КРАЙ» Валерий Волков считает необходимым проверить законность действий городского головы Тростянца Ю.Бовы относительно ограничения доступа на сессионные заседания представителей местного самоуправления в соответствии с Законом Украины «О статусе депутатов местных советов», законность пребывания в помещении Тростянецкого городского совета лиц в камуфляжной форме и применения слезоточивого газа к депутату районного совета Валерию Партале и открыто ли дело относительно препятствования законной деятельности депутата местного совета.

Поэтому облгосадминистрация и полиция должны дать ответ на простой вопрос: действует ли в области Закон?