НАШ КРАЙ: Правительству необходимо поддерживать материнство, а не стимулировать заробитчанство Несмотря на спад экономики в результате пандемии коронавируса, уменьшение доходов населения, массовые увольнения и осложнения по поиску работы правительство, в июле прошлого года, ввело в действие изменения в постановление, которым регулируется помощь одиноким матерям на воспитание детей.

Теперь определяющим условием предоставления или отказа в помощи является факт трудоустройства. Но, даже при трудоустройстве, одинокая мать может эту помощь не получить.

Во время встреч в громадах, депутаты местных советов от политической партии «НАШ КРАЙ», постоянно получают обращения от одиноких матерей. Касаются они в основном получения государственной помощи на содержание ребенка.

С 1 июля 2020 года Постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 632 были внесены изменения и дополнения в «Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми». Согласно документу, были изменены условия, при которых одинокая мать может получить пособие на ребенка. Определяющим фактором для получения помощи является уход за ребенком (до трех или шести лет), трудоустройство, обучение на дневной форме или пребывания на учете в центре занятости всех членов семьи. В случае отсутствия трудоустройства или пребывания на учете в центре занятости за последние 6 месяцев хоть одного из членов семьи помощь одинокой матери не предоставляется.

Как известно, трудоустроиться одинокой матери с ребенком очень сложно, ведь работодатель, в большинстве случаев, учитывает возможные больничные по уходу за ребенком, частое отсутствие на рабочем месте.

«Защита и поддержка материнства - это одна из основ социальной политики государства. Но на конкретных примерах мы видим, что, чем дальше, помощь одиноким матерям уменьшается, а условий для ее получения становится больше. Такая государственная политика загоняет фактически в безвыходное положение одинокую мать, которая и так оказалась в сложных обстоятельствах. Это способствует трудовой миграции и эмиграции. В области, и в Украине растет поколение детей без родителей, которые вынуждены уезжать за границу на заработки. Дети остаются на воспитании дедушек и бабушек. Последствия такого воспитания мы уже ощущаем», - говорит Татьяна Гончаренко, депутат Сумского областного совета от политической партии «НАШ КРАЙ».

Но даже если одинокой матери и повезет трудоустроиться на минимальную заработную плату (6000 гривен), то и в таком случае она может помощи не получить.

«Если одинокая мать воспитывает одного ребенка 7 лет, получает минимальную заработную плату, то ей в предоставлении помощи будет отказано. Ведь, по формуле расчета, 6000 делится на двоих и получаем доход 3000 грн на каждого члена семьи. Минимальный прожиточный минимум взрослого трудоспособного человека состоит 2189 грн. в месяц, ребенка этого возраста 2395 грн. Как видим, минимальная заработная плата получается больше прожиточного минимума. К сожалению, в таких случаях мы вынуждены отказать в предоставлении помощи», - говорит Надежда Попик, начальник отдела приема граждан управления социальной защиты Глуховского городского совета.

Как следствие, получателей помощи стало значительно меньше, и сумма помощи сократилась тоже. Так, в январе 2020 года пособие получали 339 одиноких мам, а средняя сумма пособия за месяц составляла 1554 гривен, то в марте 2021 года получателей 193, с средняя сумма - 1278 гривен.

«На местном уровне этот вопрос решить невозможно. Я, как член комиссии областного совета по вопросам социальной защиты, инициирую обращение в Кабинет Министров Украины об отмене изменений условий выплат одиноким матерям. Это забота не только о матери, но и, самое главное, о ребенке, чтобы ребенок имел условия для развития», - подытоживает Татьяна Гончаренко, депутат Сумского областного совета от политической партии «НАШ КРАЙ».