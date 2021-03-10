Политика

admin
admin
Сегодня 09:20181

НАШ КРАЙ: Правительству необходимо поддерживать материнство, а не стимулировать заробитчанство

Несмотря на спад экономики в результате пандемии коронавируса, уменьшение доходов населения, массовые увольнения и осложнения по поиску работы правительство, в июле прошлого года, ввело в действие изменения в постановление, которым регулируется помощь одиноким матерям на воспитание детей.

Теперь определяющим условием предоставления или отказа в помощи является факт трудоустройства. Но, даже при трудоустройстве, одинокая мать может эту помощь не получить.

Во время встреч в громадах, депутаты местных советов от политической партии «НАШ КРАЙ», постоянно получают обращения от одиноких матерей. Касаются они в основном получения государственной помощи на содержание ребенка.

С 1 июля 2020 года Постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 632 были внесены изменения и дополнения в «Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми». Согласно документу, были изменены условия, при которых одинокая мать может получить пособие на ребенка. Определяющим фактором для получения помощи является уход за ребенком (до трех или шести лет), трудоустройство, обучение на дневной форме или пребывания на учете в центре занятости всех членов семьи. В случае отсутствия трудоустройства или пребывания на учете в центре занятости за последние 6 месяцев хоть одного из членов семьи помощь одинокой матери не предоставляется.

Как известно, трудоустроиться одинокой матери с ребенком очень сложно, ведь работодатель, в большинстве случаев, учитывает возможные больничные по уходу за ребенком, частое отсутствие на рабочем месте.

«Защита и поддержка материнства - это одна из основ социальной политики государства. Но на конкретных примерах мы видим, что, чем дальше, помощь одиноким матерям уменьшается, а условий для ее получения становится больше. Такая государственная политика загоняет фактически в безвыходное положение одинокую мать, которая и так оказалась в сложных обстоятельствах. Это способствует трудовой миграции и эмиграции. В области, и в Украине растет поколение детей без родителей, которые вынуждены уезжать за границу на заработки. Дети остаются на воспитании дедушек и бабушек. Последствия такого воспитания мы уже ощущаем», - говорит Татьяна Гончаренко, депутат Сумского областного совета от политической партии «НАШ КРАЙ».

Но даже если одинокой матери и повезет трудоустроиться на минимальную заработную плату (6000 гривен), то и в таком случае она может помощи не получить.

«Если одинокая мать воспитывает одного ребенка 7 лет, получает минимальную заработную плату, то ей в предоставлении помощи будет отказано. Ведь, по формуле расчета, 6000 делится на двоих и получаем доход 3000 грн на каждого члена семьи. Минимальный прожиточный минимум взрослого трудоспособного человека состоит 2189 грн. в месяц, ребенка этого возраста 2395 грн. Как видим, минимальная заработная плата получается больше прожиточного минимума. К сожалению, в таких случаях мы вынуждены отказать в предоставлении помощи», - говорит Надежда Попик, начальник отдела приема граждан управления социальной защиты Глуховского городского совета.

Как следствие, получателей помощи стало значительно меньше, и сумма помощи сократилась тоже. Так, в январе 2020 года пособие получали 339 одиноких мам, а средняя сумма пособия за месяц составляла 1554 гривен, то в марте 2021 года получателей 193, с средняя сумма - 1278 гривен.

«На местном уровне этот вопрос решить невозможно. Я, как член комиссии областного совета по вопросам социальной защиты, инициирую обращение в Кабинет Министров Украины об отмене изменений условий выплат одиноким матерям. Это забота не только о матери, но и, самое главное, о ребенке, чтобы ребенок имел условия для развития», - подытоживает Татьяна Гончаренко, депутат Сумского областного совета от политической партии «НАШ КРАЙ».

Политика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

НАШ КРАЙ: Правительству необходимо поддерживать материнство, а не стимулировать заробитчанство
Сегодня 09:20
Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?
Сегодня 09:18
Стрілянина на Сумщині на кордоні: ФСБ планувала провокацію?
Вчера 22:57
Заболеваемость коронавирусом на Сумщине растет: итоги недели
Вчера 14:58
Во что одевать новорожденного
Вчера 13:13
Юрий Ярошенко: «Перед «Альянсом» стоит задача финишировать в первой шестерке»
Вчера 09:14
Эволюция детских конструкторов: как менялась игрушка
13.03.2021 20:54
Чому родючі землі Сумщини віддають в оренду за низьку ціну та як змінить ситуацію земельна реформа
11.03.2021 16:49
Как найти качественные продукты по доступным ценам в Украине? ®
11.03.2021 13:25
"Зупинявся не надовго": правдиві факти і непідтверджені історії про перебування Шевченка на Сумщині
10.03.2021 20:47
У Сумах медична галузь готується до можливого загострення ситуації з COVID-19
10.03.2021 17:47
Эпидемиологические ограничения или попытка узурпации власти?
10.03.2021 15:48
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Новости

На Сумщине еще 155 новых случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 09:25
Сумчане перекрыли дорогу из-за неработающих лифтов (видео)
Сегодня 09:40
Тростянецкая громада победила в конкурсе проекта «Волонтерство в громаде»
Сегодня 09:07
Сумские дороги остались без ремонта
Сегодня 08:35
Кому в Сумах отключат свет в среду?
Сегодня 08:10
Фонд социального страхования не справляется выплачивать больничные и декретные в срок
Вчера 21:02
Липоводолинский «Альянс» проиграл в Харькове
Вчера 20:55
На Сумщине фиксируют повторные инфицирования COVID-19
Вчера 20:49
Бывшие и нынешние работники «Сумского НПО» митинговали возле областной прокуратуры
Вчера 20:34
МОН рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
Вчера 20:33
В Сумах вакцинировался депутат горсовета
Вчера 17:25
В Сумах соревновались воркаутеры
Вчера 16:52
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 14.25
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Кино Планета Кіно
20.50; 23.00
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Кино Планета Кіно
15.40; 20.30; 22.45
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Кино Планета Кіно
13.50; 18.30; 20.45
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
13.10; 18.00
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 18.45
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 20.30; 22.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.