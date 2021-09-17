Досуг

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Ніжний букет гортензій ®

Вибравши на подарунок ніжний букет гортензій, це найправильніший і розумний варіант.

Такий букет буде радувати одержувача не один день, гортензії, при правильному догляді, здатні зберігати свій початковий вигляд до двох тижнів. А якщо регулярно міняти воду і влаштовувати квітам «холодний душ», тоді можуть простояти і цілий місяць. Дуже яскрава і вигідна покупка! 

Переваги замовлення квітів в Dicentra: 

  • Шикарні букети квітів з гортензії, мікс гортензії з іншими квітами;

  • • Доступні ціни для кожного клієнта; 

  • • Швидка і цілодобова доставка по Києву і області на протязі 2-х годин з моменту замовлення; 

  • • Якісне обслуговування професійною командою нашого бутіка; 

  • • Завжди відмінну якість квіткової продукції; 

  • • Величезна кількість готових квіткових композицій; 

  • • Абсолютно нова, сучасна послуга «замовлення по фото» 

У салоні Dicentra гортензії купити ви зможете в абсолютно будь-якому відтінку, а також з гортензії можна зібрати класичний букет, або монобукет. Прекрасно гортензія виглядає одна, в букеті-комплімент. 

Монобукет з білих гортензій чудово підійдуть для весільного торжества, а також його часто вибирають для букета нареченої, адже цвітіння гортензій доводиться на літо-осінь, що збігається з весільним сезоном. Монобукет можна зробити з інших відтінків або поєднувати кілька кольорів в одному букеті: 

  • • Блакитна гортензія 

  • • Ніжно рожева 

  • • Синя гортензія 

  • • Бордова гортензія 

  • • Біла гортензія 

  • • Ніжно зелений відтінок 

  • • Фіолетова гортензія 

Приводи для вручення гортензій: 

  • • Букет-комплімент на перше побачення; 

  • • Дівич-вечір;

  • • Подарунок на весільний захід; 

  • • Букет нареченої;

  • • Без приводу варто подарувати букет гортензій для мами, сестри, тітки, бабусі, дружини, дівчини;

  • • День народження, ювілей;

  • • Досить часто гортензію використовують для декору в будинку, залі для проведення весільного заходи, такі зали виглядають дуже ефектно. 

Букет гортензій дуже актуальний подарунок для дівчат, жінок, ще й тому, що вони символізують жіночність і легкість. З гортензією виходять завжди дуже цікаві композиції, так само і завдяки асиметричній формі квіток. Найцікавіші поєднання виходять з трояндами, ліліями, хризантемами.

Досуг
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Ніжний букет гортензій ®
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