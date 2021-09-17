Ніжний букет гортензій ®

Такий букет буде радувати одержувача не один день, гортензії, при правильному догляді, здатні зберігати свій початковий вигляд до двох тижнів. А якщо регулярно міняти воду і влаштовувати квітам «холодний душ», тоді можуть простояти і цілий місяць. Дуже яскрава і вигідна покупка!
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У салоні Dicentra гортензії купити ви зможете в абсолютно будь-якому відтінку, а також з гортензії можна зібрати класичний букет, або монобукет. Прекрасно гортензія виглядає одна, в букеті-комплімент.
Монобукет з білих гортензій чудово підійдуть для весільного торжества, а також його часто вибирають для букета нареченої, адже цвітіння гортензій доводиться на літо-осінь, що збігається з весільним сезоном. Монобукет можна зробити з інших відтінків або поєднувати кілька кольорів в одному букеті:
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• Блакитна гортензія
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• Ніжно рожева
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• Синя гортензія
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• Бордова гортензія
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• Біла гортензія
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• Ніжно зелений відтінок
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• Фіолетова гортензія
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• Букет-комплімент на перше побачення;
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• Дівич-вечір;
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• Подарунок на весільний захід;
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• Букет нареченої;
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• Без приводу варто подарувати букет гортензій для мами, сестри, тітки, бабусі, дружини, дівчини;
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• День народження, ювілей;
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• Досить часто гортензію використовують для декору в будинку, залі для проведення весільного заходи, такі зали виглядають дуже ефектно.
Букет гортензій дуже актуальний подарунок для дівчат, жінок, ще й тому, що вони символізують жіночність і легкість. З гортензією виходять завжди дуже цікаві композиції, так само і завдяки асиметричній формі квіток. Найцікавіші поєднання виходять з трояндами, ліліями, хризантемами.