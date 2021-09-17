Ніжний букет гортензій ® Вибравши на подарунок ніжний букет гортензій, це найправильніший і розумний варіант.

Такий букет буде радувати одержувача не один день, гортензії, при правильному догляді, здатні зберігати свій початковий вигляд до двох тижнів. А якщо регулярно міняти воду і влаштовувати квітам «холодний душ», тоді можуть простояти і цілий місяць. Дуже яскрава і вигідна покупка!

Переваги замовлення квітів в Dicentra:

• Шикарні букети квітів з гортензії, мікс гортензії з іншими квітами;

• Доступні ціни для кожного клієнта;

• Швидка і цілодобова доставка по Києву і області на протязі 2-х годин з моменту замовлення;

• Якісне обслуговування професійною командою нашого бутіка;

• Завжди відмінну якість квіткової продукції;

• Величезна кількість готових квіткових композицій;

• Абсолютно нова, сучасна послуга «замовлення по фото»

У салоні Dicentra гортензії купити ви зможете в абсолютно будь-якому відтінку, а також з гортензії можна зібрати класичний букет, або монобукет. Прекрасно гортензія виглядає одна, в букеті-комплімент.

Монобукет з білих гортензій чудово підійдуть для весільного торжества, а також його часто вибирають для букета нареченої, адже цвітіння гортензій доводиться на літо-осінь, що збігається з весільним сезоном. Монобукет можна зробити з інших відтінків або поєднувати кілька кольорів в одному букеті:

• Блакитна гортензія

• Ніжно рожева

• Синя гортензія

• Бордова гортензія

• Біла гортензія

• Ніжно зелений відтінок

• Фіолетова гортензія

Приводи для вручення гортензій:

• Букет-комплімент на перше побачення;

• Дівич-вечір;

• Подарунок на весільний захід;

• Букет нареченої;

• Без приводу варто подарувати букет гортензій для мами, сестри, тітки, бабусі, дружини, дівчини;

• День народження, ювілей;

• Досить часто гортензію використовують для декору в будинку, залі для проведення весільного заходи, такі зали виглядають дуже ефектно.

Букет гортензій дуже актуальний подарунок для дівчат, жінок, ще й тому, що вони символізують жіночність і легкість. З гортензією виходять завжди дуже цікаві композиції, так само і завдяки асиметричній формі квіток. Найцікавіші поєднання виходять з трояндами, ліліями, хризантемами.