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Доставка пиццы в Чернигове - выгода и советы

При домашнем приготовлении блюда итальянской кухни сложно назвать бюджетными, из-за чего многие едят их только по праздникам.

На самом деле, при правильном выборе ресторана готовая пицца может обойтись гораздо дешевле, чем в домашних условиях.

Согласно мнению клиентов, лучшая пиццерия в Чернигове – «Монопицца».

Бесплатная доставка доступна при заказе от 150 гривен, в то время как в других подобных заведениях эта сумма может доходить до 1000 гривен. Выбрать пиццу можно на сайте https://chernigiv.monopizza.com.ua/ru.

Почему выгоднее заказывать готовую еду?

Многие не пользуются услугами доставки, ошибочно полагая, что приготовление пиццы дома обойдется дешевле, чем ее покупка. На самом деле, это далеко не всегда является правдой. Причины, по которым готовая пицца будет бюджетнее:

  • • В ресторанах используются качественные продукты, покупатель оплачивает их ровно в таком количестве, которое берется для приготовления одного блюда. В случае покупки таких же ингредиентов в супермаркете нельзя выбрать нужный объем, поэтому итоговая стоимость будет больше. После приготовления пиццы придется думать, куда применить оставшиеся продукты.

  • • В пиццериях созданием блюд занимаются опытные повара, которые используют проверенные рецепты и специальное оборудование. У неопытных кулинаров, готовящих по рецептам, взятым в интернете, в домашней духовке не всегда может получиться такой же результат.

  • • При самостоятельном выборе ингредиентов существует риск купить не те продукты, из-за чего вкус готового блюда получится совсем другим.

  • • При приготовлении пиццы дома придется потратить большое количество времени – на поиск и выбор рецепта, на подготовку ингредиентов, замес теста и последующее мытье посуды. Лучше потратить его на отдых, любимое хобби или провести с близкими людьми.

Самая бюджетная пиццерия в Чернигове

По отзывам любителей итальянской кухни, самым лучшим рестораном по соотношению цена-качество в Чернигове является «Монопицца». Она имеет несколько весомых преимуществ перед конкурентами:

  • • Широкий ассортимент – есть как классические варианты («Цезарь», «Маргарита», «Пепперони»), так и более оригинальные (с грушей и сыром Дор Блю, с тунцом и маринованным цукини, с крем-сыром и запеченным перцем);

  • • Бесплатная доставка осуществляется при заказе от 150 гривен;

  • • Есть возможность выбрать дополнительные ингредиенты на свой вкус – и сделать блюдо уникальным;

  • • Время доставки продуктов – до 60 минут, благодаря чему они не успевают остыть;

  • • В подарок к каждой пицце клиенты получают сырный соус для корочек;

  • • Есть возможность заказать доставку к определенному времени;

  • • Оплатить заказ можно любым удобным способом – наличными курьеру, банковской картой онлайн или при получении;

  • • Сеть регулярно обновляет список акций, есть скидки на пиццу недели и 20% при заказе в день рождения, а также за 3 дня до и 3 после;

  • • Кроме пиццы, в меню есть десерты, напитки, салаты и фокаччо.

Ресторан «Монопицца» в Чернигове находится по адресу: ул. Шевченко, 11. Оттуда можно забрать заказ самовывозом, или поесть пиццу и другие блюда в комфортабельном зале. 

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Досуг
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