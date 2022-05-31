Чи будуть охтирчани взимку з теплом? Влада продовжує вирішувати, як обігрівати місто, де зруйнована ТЕЦ.

Про спільну нараді, на якій обговорили варіанти відновлення теплозабезпечення міста, де ТЕЦ була зруйнована рашистами, розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Свої проєкти представили три компанії, які готові взятись за цю роботу, враховуючи нинішні реалії і дуже стислі терміни реалізації.

Перший варіант: змішана система опалення, яка включає модульну котельню (20 модулів по 1, 5 МВт), що працює на альтеративному паливі: щепі, пелетах і окремо газову котельню.

За словами авторів проєкту, котельні можуть використовуватись окремо, виходячи з нагальних потреб і ціни на паливо.

Вихід з ладу одного модуля не позначається на роботі всієї котельні, завжди є резервне джерело, не потрібні капітальні будівлі (лише асфальтований майданчик), а отже немає потреби і в дозволах, отримання яких потребує багато часу.

За підрахунками фахівців, при такому підході ціна однієї гігакалорії буде чи не найдешевшою в Україні.

Орієнтовна вартість проєкту: 150-180 млн грн.

Другий варіант: модульні котельні, які використовуватимуть 4 види палива: газ/мазут і пелети, або щепу (дрова).

Акцент робиться саме на газовій котельні потужністю 18 МВт з 30 МВт необхідних для функціонування системи теплопостачання міста. Можливий широкий вибір видів палива, всі елементи модульні, швидко відновлювальні, можливість використання існуючої хімводопідготовки, проєктом передбачено розміщення генеруючого обладнання в різних місцях, щоби навіть влучання ракети не призвело до зупинки ТЕЦ, компанія виконує роботу «під ключ» (від виготовлення обладнання до здачі в експлуатацію).

Вартість проєкту - 126 млн грн

Орієнтовна ціна 1 Гкал: газ – 4,05 грн, мазут – 1,9 грн, щепа – 2,22 грн (+15% транспортування).

Третій варіант запропонований фахівцями НАК "Нафтогаз": котельня на альтернативному паливі. Проєктом передбачено встановлення 2 котлів потужністю по 20 МВт кожний, які працюють на щепі.

Автори пропозиції зазначають, що при наявності власного щеподрібнюючого комплексу, це питання вирішується швидко і не потребує залучення до процесу сторонніх підприємств.

Орієнтовна вартість проєкту – 150 млн грн

Передбачається незалежність від коливання ціни і поставок газу, обладнання в наявності, компанія бере на себе не тільки всі роботи, а й фінансування проєкту.

До кінця тижня всі пропозиції будуть детально опрацьовані і на початку наступного маємо ухвалити спільне рішення щодо вибору моделі відновлення теплопостачання Охтирки.

Окрім цього, терміново має бути розроблена схема теплопостачання міста, документ, який власне визначить напрями модернізації магістральних та внутрішньобудинкових мереж з урахуванням основних характеристик обладнання, яке буде обрано.