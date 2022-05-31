Экономика

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:18104

Чи будуть охтирчани взимку з теплом?

Влада продовжує вирішувати, як обігрівати місто, де зруйнована ТЕЦ.

Про спільну нараді, на якій обговорили варіанти відновлення теплозабезпечення міста, де ТЕЦ була зруйнована рашистами, розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Свої проєкти представили три компанії, які готові взятись за цю роботу, враховуючи нинішні реалії і дуже стислі терміни реалізації.

Перший варіант: змішана система опалення, яка включає модульну котельню (20 модулів по 1, 5 МВт), що працює на альтеративному паливі: щепі, пелетах і окремо газову котельню.

За словами авторів проєкту, котельні можуть використовуватись окремо, виходячи з нагальних потреб і ціни на паливо.

Вихід з ладу одного модуля не позначається на роботі всієї котельні, завжди є резервне джерело, не потрібні капітальні будівлі (лише асфальтований майданчик), а отже немає потреби і в дозволах, отримання яких потребує багато часу.

За підрахунками фахівців, при такому підході ціна однієї гігакалорії буде чи не найдешевшою в Україні.

Орієнтовна вартість проєкту: 150-180 млн грн.

Другий варіант: модульні котельні, які використовуватимуть 4 види палива: газ/мазут і пелети, або щепу (дрова).

Акцент робиться саме на газовій котельні потужністю 18 МВт з 30 МВт необхідних для функціонування системи теплопостачання міста. Можливий широкий вибір видів палива, всі елементи модульні, швидко відновлювальні, можливість використання існуючої хімводопідготовки, проєктом передбачено  розміщення генеруючого обладнання в різних місцях, щоби навіть влучання ракети не призвело до зупинки ТЕЦ, компанія виконує роботу «під ключ» (від виготовлення обладнання до здачі в експлуатацію).

Вартість проєкту  - 126 млн грн

Орієнтовна ціна 1 Гкал: газ – 4,05 грн, мазут – 1,9 грн, щепа – 2,22 грн (+15% транспортування).

Третій варіант запропонований фахівцями НАК "Нафтогаз": котельня на альтернативному паливі. Проєктом передбачено встановлення 2 котлів потужністю по 20 МВт кожний, які працюють на щепі.

Автори пропозиції зазначають, що при наявності власного щеподрібнюючого комплексу, це питання вирішується швидко і не потребує залучення до процесу сторонніх підприємств.

Орієнтовна вартість проєкту – 150 млн грн

Передбачається незалежність від коливання ціни і поставок газу, обладнання в наявності, компанія бере на себе  не тільки всі роботи, а й фінансування проєкту.

До кінця тижня всі пропозиції будуть детально опрацьовані і на початку наступного маємо ухвалити спільне рішення щодо вибору моделі відновлення теплопостачання Охтирки.

Окрім цього, терміново має бути розроблена схема теплопостачання міста, документ, який власне визначить напрями модернізації магістральних та внутрішньобудинкових мереж з урахуванням основних характеристик обладнання, яке буде обрано.

Экономика Ахтырская ТЭЦ
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

Звільнений з посади заступника мера Сум від «ОПЗЖ» вирішив поновитися через суд
Сегодня 09:28
Свіжі байки кремля для споживачів роспропаганди
Сегодня 09:06
Сумчан запрошують на Вечір аргентинського танго
Сегодня 08:56
Учора надвечір рашисти знову обстріляли прикордоння Сумщини
Сегодня 08:22
У Сумах рашисти пошкодили більше 200 будинків
Сегодня 08:03
Рашисти знову фантазують про хімічні провокації від ЗСУ у Сумах
Вчера 23:06
Сьогодні Сумщину кілька разів обстрілювали - є поранений
Вчера 21:07
У Білопіллі 14-річний мотоцикліст наїхав на 3-річну дитину
Вчера 20:27
Через обстріли мешканці Білопілля евакуюються у безпечні місця
Вчера 19:59
Сумські тепловики заявили про збитки у майже 19 млн грн від російських авіанальотів
Вчера 19:46
У Шостці звільнили секретаря міськради від «ОПЗЖ»
Вчера 19:41
Фейки кремля щодо трофейної військової техніки та зброї рф
Вчера 18:08
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 18.15
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.00; 16.00; 18.15
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.30; 15.45; 18.00
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50; 14.10; 16.10
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
15.45; 18.00; с 09.06.2022 - 12.15; 15.00; 17.45
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
17.00

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.