Гранти для допомоги бізнесу під час війни Ваш бізнес постраждав під час війни або ви плануєте відкрити власну справу, щоб підтримати економіку країни?

Пропонуємо добірку відкритих грантів для підприємців, які допоможуть вам розпочати або продовжити власну справу.

Конкурс бізнес-грантів для підтримки мікро- та малих підприємств в Україні

Розмір гранту — від 1000 євро на одну працевлаштовану особу.

Кінцевий термін подання заявок — 22 червня 2022 року. Дізнатися деталі та подати заявку за посиланням.

Проєкти, що сприятимуть підвищенню обороноздатності та післявоєнній відбудові України

Гранти у розмірі до $35 000, що ініціював Український фонд стартапів спільно з Мінцифрою.

Подавайте заявку за посиланням.

Фінансування українських експортерів

Рішення для компаній, які через агресію рф потребують додаткового фінансування для реалізації експортних контрактів.

Подати заявку можна за посиланням.

Діліться дописом із підприємцями, яким ця інформація допоможе вберегти та відновити бізнес під час війни.

Робимо все, щоб український бізнес вижив, став на ноги та відновився. Підтримуємо українських підприємців!

Джерело: Мінцифра