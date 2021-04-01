Экономика

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admin
Сегодня 15:55143

Один щит — масса возможностей для рекламы

С каждым годом реклама переходит все на более сложный уровень, совершенствуется, становится более эффективной.

Неизменным остается только одно — популярность наружного продвижения. Объяснить это можно его результативностью и универсальностью. Сегодня билборды в Сумах занимают лидирующее место по популярности среди всех форматов размещения. На их долю приходится больше 60% конструкций.

Возможности наружки: на что способны ситилайты и билборды

Наружная реклама — универсальный канал продвижения. Она рассчитана на визуальное восприятие, а потому быстро привлекает к себе внимание прохожих. В отличие от других способов продвижения, билборды и ситилайты не мешают целевым потребителям, а потому позитивно воспринимаются ими. 

Использовать наружную рекламу в Сумах можно с целью:

Повышения спроса на конкретный товар. Это крайне актуально при выводе на рынок нового продукта или необходимости срочной реализации последней партии. Главное для повышения спроса — верно оформить макет;

Формирования лояльного отношения аудитории. Сложилось мнение, что компании, которые могут позволить себе рекламу на билбордах, являются надежными;

Массового информирования населения. Установленный билборд или ситилайт поможет оповестить потребителей о грядущих скидках или поздравить их с праздником;

Создания узнаваемой марки. Билборды и ситилайты позволяют бренду постоянно находиться на виду потребителей, что повышает узнаваемость торговой марки.

Использовать наружную рекламу можно для продвижения как товаров, так и услуг. Она поспособствует повышению продаж и созданию необходимого имиджа бренда. Главное — верно подобрать рекламное агентство, которое разбирается в вопросах размещения наружной рекламы и может предоставить билборд или ситилайт в нужном вам районе.

Если нужно заказать рекламный щит — то вам в IDMedia

Заказать размещение наружной рекламы вы можете в АйДиМедиа. Агентство уже больше 10 лет помогает украинским и иностранным компаниям формировать свою узнаваемость, становиться успешнее. Стать одной из них можете вы. Для этого достаточно выбрать подходящий щит на сайте IDMedia (изучив фотографии и описание) и забронировать его на необходимый срок. Всем остальным займутся сотрудники агентства. Именно они:

Подготовят баннер к печати;

Подберут подходящую вам схему размещения постеров;

Установят отпечатанные плакаты на забронированных щитах;

На протяжении всего периода рекламы будут поддерживать состояние баннеров и регулярно предоставлять вам фото отчеты.

Компания обеспечивает 100% покрытие по регионам страны. Это значит, что здесь вы точно найдете щит, который будет ориентирован на целевых потребителей вашей компании. Более подробную информацию вы сможете получить на сайте АйДиМедиа или во время телефонной консультации с менеджером (позвонив по номеру (044) 466 53 55). 

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Экономика
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Один щит — масса возможностей для рекламы
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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