Борг в 31 млн грн: енергетики з Дніпра звинувачують німецьких інвесторів в шахрайстві та просять владу Сумщини втрутитись Компанія-будівельник СЄС з Дніпра пікетувала Сумську обладміністрацію.

Акція компанії «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ», яка заздалегідь була спланована та узгоджена з відповідними органами у Сумах, могла і не відбутись: на в’їзді у місто автобуси, в яких їхали учасники акції, були зупинені поліцією, яка впродовж трьох годин під різними приводами намагалася перешкоджати проїзду енергетиків.

Не зважаючи на перепони, 19 квітня на Майдані Незалежності пройшов пікет, метою якого було привернення уваги до ситуації, яка склалася навколо будівництва сонячної електростанції в Тростянці. Енергетики з Дніпра, що займалися будівництвом, досі не отримали кошти за свою роботу - за три місяці на рахунок виконавця гроші так і не надійшли. Більше того - інвестори не виходять на контакт з виконавцем робіт.

Передісторія

У грудні 2016 року між німецькою компанією Nord Areal Energy GmbH та міською радою Тростянця було підписано меморандум, згідно якому, закордонні інвестори повинні побудувати електростанцію на сонячних панелях потужністю 50,8 МВт.

Для Тростянця це було гарною перспективою – енергетична незалежність міста, нові робочі місця, додаткові надходження до бюджету районного центру, уникнення планових відключень електроенергії. І що не менш важливо для міста – виробництво екологічно чисте.

16 квітня 2019 року урочисто, за участі голови обладміністрації - на той час Миколи Клочка, мера Тростянця Юрія Бови, представників місцевої райадміністрації та керівників ОТГ Сумщини було дано офіційний старт будівництва сонячної електростанції «Тростянець - 1».

Зі сторони інвесторів зведенням об’єкту займалась закордонна компанія Nord Areal Energy GmbH (Штральзунд, Німеччина), яку очолюють Олаф та Наталія Кнаппе. Для представлення своїх інтересів в Україні було засновано українську компанію ТОВ «Глобал Грін Енерджи 1», яку очолив колишній депутат Тростянецької міської ради Андрій Савочка. Для виконання робіт інвестор залучив компанію з міста Дніпро - ТОВ "ЕДС-ІНЖИНІРИНГ (EDS Engineering), яка спеціалізується на будівництві об’єктів енергетики.

Для зведення СЕС було отримано всі необхідні дозвільні документи та ліцензії і в жовтні минулого року енергетики з Дніпра розпочали будівництво сонячної електростанції. Здачу об’єкта в експлуатацію було сплановано за два місяці.

Як запевняють в компанії ТОВ "ЕДС-ІНЖИНІРИНГ, до кінця 2020 року всі будівельно-монтажні роботи для введення електростанції в експлуатацію були проведені. Об’єкт прийнято замовником - акти виконаних робіт були підписані директором «Глобал Грін Енерджи 1», останній - 22 січня цього року. Тобто на той час претензій до роботи енергетиків не було. Але невдовзі від Андрія Савочки стало відомо, що німецькі інвестори відмовляються платити виконавцю за роботи на будівництві СЕС. А це значна сума – 30,9 млн гривень, в яку закладено заробітні плати робітників компанії ТОВ "ЕДС-ІНЖИНІРИНГ», матеріали, що були використані при будівництві об’єкту тощо. Мотиви цього для виконавця не зрозумілі.

Численні спроби провести зустріч з інвесторами, аби дізнатись причину такої поведінки, не дають результату. Офіційні звернення до мера Тростянця Юрія Бови та голови Сумської обладміністрації Василя Хоми з проханням допомогти вирішити ситуацію залишилися без відповіді.

Більше того, два тижня тому до дніпровського офісу компанії ТОВ "ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» завітала сумська поліція з обшуком. Що це - “аргумент” від інвесторів, аби не платити борг перед енергетиками? Тобто питань стало ще більше, а відповідей - жодної.

Дивним є й те, що тема, яка раніше була предметом піару чиновників тепер замовчується. Адже про підписання меморандуму, про початок будівництва електростанції було багато сказано і написано. А от про те, що об’єкт вже завершено – а ні слова! Хоча подія сталася ще три місяці тому.

Що каже влада

До пікетувальників вийшов заступник голови обладміністрації Тарас Савченко, він зазначив: «Офіційний лист від компанії ТОВ "ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» отримано, зараз юристи та правоохоронці, співробітники обладміністрації, які відповідають за взаємодію з правоохоронними органами, вивчають ситуацію. Вже є робочий варіант відповіді, який ще офіційно не узгоджений, тому відповідь буде надано у визначений законодавством термін. Що до ситуації в цілому: після того, як надійшло ваше звернення, надійшло звернення від інвесторів, які безпосередньо вам замовляли цей об’єкт, в якому вважають ваше звернення наклепом і говорять, що не до кінця виконані роботи, була знята охорона і розукомплектована станція без їх відома. Обладміністрація не є стороною корпоративних спорів, ми не можемо ставати на будь-яку сторону. У нас є два звернення, ми вивчаємо ситуацію, відповіді будуть надіслані».

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Юристи компанії «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» вже неодноразово подавали до господарського суду Сумської області заяву про забезпечення позову шляхом накладання арешту на майно та на СЄС, яка є предметом спору. «Жодних дій – правильних процесуальних, який повинен був зробити суд, не було зроблено, нам відмовляють по не юридичним причинам в задоволенні цих позовних заяв. Представники компанії-боржника ухиляються від введення в експлуатацію сонячної електростанції, тому що ми можемо на неї накласти арешт. Ми зробили всі необхідні кроки – на законних підставах ми звернулися до суду, але наразі, вже протягом півтора місяця ми не можемо отримати жодного юридично значимого документа», - розповів керівник юридичного відділу «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» Роман Перепилиця.

Вже неодноразово доводилося чути, що інвестори бояться працювати в Україні, але зараз виникла ситуація, коли українські компанії не захищені перед діями закордонних інвесторів. А це є поганим знаком. Хто буде будувати успішні громади, анонсовані владою, якщо бізнесу немає гарантій?