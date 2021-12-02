Дополнительные обследования при беременности Находясь на акушерском учете, беременности женщина проходит медицинское обследование. Оно состоит из обязательной части, например, скрининги первого и второго триместра, и дополнительной.

Обязательные и дополнительные исследования

Обязательные исследования во время беременности: УЗИ плода, биохимический скрининг, анализы крови и мочи.

Вид и объем дополнительной диагностики зависит от результатов обязательного обследования. В норме, если у женщины нет хронических заболеваний, отсутствуют жалобы и результаты обязательной диагностики без отклонений, никаких дополнительных исследований, скорее всего, не потребуется.

Лабораторные анализы

Основные лабораторные тесты во время беременности:

• клинический анализ крови — каждые два месяца;

• биохимический анализ крови — каждые два-три месяца;

• анализ на свертываемость крови;

• определение группы крови и резус-фактора;

• анализы крови на инфекции: ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, TORCH-инфекции — при постановке на • • акушерский учет и повторно перед родами;

• клинический анализ мочи — при постановке на учет, а после 24 недели каждые 10 дней.

Каждый из этих обязательных анализов, кроме теста на группу крови и резус-фактор, может быть назначен дополнительно, если на то имеются основания. Например, при выявленном нарушении свертываемости повторный анализ назначается для контроля после соответствующей терапии; биохимический анализ, контролирующий функции печени, углеводный, белковый и липидный обмен, также будет назначен дополнительно, если были выявлены проблемы в этих направлениях, и т. д.

Аппаратная диагностика

Во время беременности ко всем медицинским манипуляциям предъявляются повышенные требования безопасности. В связи с этим методы аппаратной диагностики к беременным применяются осторожно, с рядом исключений. Если нет ни жалоб, ни подозрительных симптомов, а анализы крови и мочи показывают норму, то аппаратная диагностика беременных ограничивается плановыми УЗИ плода.

Ультразвуковое исследование — один из самых эффективных и безопасных методов визуализации, он не несет в себе никаких рисков ни для матери, ни для плода. Поэтому в качестве дополнительной диагностики во время беременности довольно часто используется цервикометрия — УЗИ шейки матки. Подробнее о методе: https://mdclinics.com.ua/uslugi/cervikometriya/

Кроме УЗИ, по показаниям применяются и другие безопасные методы аппаратной диагностики, например, электрокардиография. Как правило, они нужны при наличии у беременной женщины сопутствующей патологии.

Хирургическая диагностика

Поскольку любое хирургическое вмешательство всегда связано с серьезной нагрузкой на организм и риском, во время беременности к нему прибегают крайне редко. Если возникает необходимость в хирургической диагностике, ее стараются отложить на послеродовой период. Исключение — инвазивная диагностика плода при высоком риске генетических заболеваний. Такое исследование проводится с целью подтвердить или опровергнуть хромосомную патологию плода, чтобы пара вовремя могла принять решение о сохранении или прерывании беременности. Во всех остальных случаях хирургическая диагностика во время беременности проводится только по жизненным показаниям.

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